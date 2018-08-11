"Мег: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В российский прокат вышел американо-китайский блокбастер "Мег: Монстр глубины", в котором ученые находят огромную доисторическую акулу.

Во время глубоководной исследовательской операции в Марианской впадине ученые обнаруживают существ, считавшихся вымершими миллионы лет назад. Вскоре оказывается, что не все обитатели подводного мира дружелюбны - здесь водится, например, гигантская акула мегалодон - или нежно "мег". Когда она начинает проявлять сильный интерес к прибывшим ученым, спасать миссию отправляют дайвера Джонаса Тейлора (Джейсон Стэйтем), который долгие годы утверждал, что мегалодон жив, за что его и высмеивал весь научный мир.

"Мег" вместе с "Великой стеной" и созданной с российским участием "Тайной печати дракона" продолжает ряд копродукций китайских компаний с западным бизнесом, которых, видимо, в ближайшие годы будет появляться все больше. За главную приглашенную звезду здесь Джейсон Стэйтем в типичном для себя амплуа супергероя, который и на дно погрузится, и к акуле вплотную подплывет, и спасет всех - только что голыми руками доисторическую тварь не разорвет. Составляет пару ему китайская звезда Ли Бинбин в роли решительной, но милой дочери главы научной миссии. На третьем плане действует этнически разнообразная команда (Клифф Кёртис, Руби Роуз), но выделить из нее кого-то, кроме Рэйна Уилсона в роли корыстного и трусливого магната, решительно не получается.

Главный козырь режиссера "Мег" Джона Тёртлтауба (ранее снял "Сокровище нации" и "Starперцев") - зрелищные атаки хищной рыбы. При этом, отрабатывая мегаломанский тренд всех блокбастеров, она утратила всякое правдоподобие - тварь настолько огромная, что может потопить корабль (что, заметим, не помешает ей подобраться прямо к пляжу с беззащитными отдыхающими на китайском курорте). Сцены с ее нападениями и правда отрисованы эффектно и неизменно заставляют поежиться, хотя для этого и не требовалось рисовать огромного монстра, обычной акулы тоже было вполне достаточно, что продемонстрировали "Челюсти".

Ничего особо оригинального в "Мег" нет. Единственное, блокбастер внушает некоторую надежду тем, кто не смог съездить летом на море и выбрался только в кинотеатр: и слава богу, в морских глубинах такие ужасы!