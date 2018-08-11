Главные новости
В РоссииИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуВ миреИз аэропорта Сиэтла угнали самолетЭкономикаАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компании
Культура

"Мег: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку

В российский прокат вышел блокбастер про противостояние Джейсона Стэйтема и гигантской акуты

"Мег: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку
Фото: официальный сайт фильма

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В российский прокат вышел американо-китайский блокбастер "Мег: Монстр глубины", в котором ученые находят огромную доисторическую акулу.

Во время глубоководной исследовательской операции в Марианской впадине ученые обнаруживают существ, считавшихся вымершими миллионы лет назад. Вскоре оказывается, что не все обитатели подводного мира дружелюбны - здесь водится, например, гигантская акула мегалодон - или нежно "мег". Когда она начинает проявлять сильный интерес к прибывшим ученым, спасать миссию отправляют дайвера Джонаса Тейлора (Джейсон Стэйтем), который долгие годы утверждал, что мегалодон жив, за что его и высмеивал весь научный мир.

"Мег" вместе с "Великой стеной" и созданной с российским участием "Тайной печати дракона" продолжает ряд копродукций китайских компаний с западным бизнесом, которых, видимо, в ближайшие годы будет появляться все больше. За главную приглашенную звезду здесь Джейсон Стэйтем в типичном для себя амплуа супергероя, который и на дно погрузится, и к акуле вплотную подплывет, и спасет всех - только что голыми руками доисторическую тварь не разорвет. Составляет пару ему китайская звезда Ли Бинбин в роли решительной, но милой дочери главы научной миссии. На третьем плане действует этнически разнообразная команда (Клифф Кёртис, Руби Роуз), но выделить из нее кого-то, кроме Рэйна Уилсона в роли корыстного и трусливого магната, решительно не получается.

Главный козырь режиссера "Мег" Джона Тёртлтауба (ранее снял "Сокровище нации" и "Starперцев") - зрелищные атаки хищной рыбы. При этом, отрабатывая мегаломанский тренд всех блокбастеров, она утратила всякое правдоподобие - тварь настолько огромная, что может потопить корабль (что, заметим, не помешает ей подобраться прямо к пляжу с беззащитными отдыхающими на китайском курорте). Сцены с ее нападениями и правда отрисованы эффектно и неизменно заставляют поежиться, хотя для этого и не требовалось рисовать огромного монстра, обычной акулы тоже было вполне достаточно, что продемонстрировали "Челюсти".

Ничего особо оригинального в "Мег" нет. Единственное, блокбастер внушает некоторую надежду тем, кто не смог съездить летом на море и выбрался только в кинотеатр: и слава богу, в морских глубинах такие ужасы!

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Мег: монстр глубины, кино, Джейсон Стэйтем
Культура
"Мег: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку"Мег: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку
В российский прокат вышел блокбастер про противостояние Джейсона Стэйтема и гигантской акутыПодробнее
 Умер актер и режиссер Дмитрий БрусникинУмер актер и режиссер Дмитрий Брусникин
Художественный руководитель театра "Практика" скончался в Москве на 61-м году жизниПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Документальный фильм о Бергмане, псевдошпионская комедия с Милой Кунис и новый китайский мультфильмПодробнее
 Народная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизниНародная артистка Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни
Как сообщили в театре "Современник", актриса продолжала играть на сцене, даже будучи прикованной к инвалидному креслуПодробнее
Как прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисахКак прошел "Пикник "Афиши" в этом году – в пяти тезисах
Корреспондент "Интерфакса" побывала на фестивале и поделилась своими впечатлениямиПодробнее
 Эксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млнЭксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млн
По мнению специалиста, основную часть работы над полотном выполнил один из учеников ЛеонардоПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Зрителей ждут Винни Пух, зомби и шпионыПодробнее
 The Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ ХемингуэяThe Strand Magazine опубликует не издававшийся ранее рассказ Хемингуэя
В центре сюжета "Комнаты с видом на сад" - Париж времен Второй Мировой войныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуВ миреИз аэропорта Сиэтла угнали самолетЭкономикаАкционер Tesla подал в суд на Маска из-за твитов о выкупе компанииВ миреПхеньян назвал "гангстерскими" предложения США о денуклеаризацииВ миреВенесуэла попросила Интерпол арестовать подозреваемого в покушении на МадуроВ РоссииИстек срок отъезда из РФ высланных Москвой греческих дипломатов

В Подмосковье погиб опытный парашютист при выполнении тренировочных прыжков

"Мег: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибку

"Мег: монстр глубины": Не заходи в воду, не совершай ошибкуВ российский прокат вышел блокбастер про противостояние Джейсона Стэйтема и гигантской акуты Подробнее

В Сочи зафиксировали землетрясение

Число пострадавших в ДТП в Подмосковье детей увеличилось до шести

Тайник с гранатами нашли на заброшенной птицефабрике в Дагестане

Избитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащиту

Избитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуОн признан потерпевшим по делу о пытках Подробнее

Эрдоган призвал США избавиться от неуважения к Турции

Президент Турции пригрозил найти новых союзников, если Штаты не пересмотрят свое отношение к стране Подробнее

В Подмосковье из-за смерти водителя за рулем пострадали четверо детей

В Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублей

В Москве задержали банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублейОн занимал пост заместитель председателя правления коммерческого банка Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru