Организаторы заявили о возможном срыве гастролей театра Виктюка в Астрахани

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Астраханский театр оперы и балета отказался предоставить в ноябре площадку для спектаклей Романа Виктюка "Служанки" и "Саломея", сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" организатор гастролей Роман Гурко.

"От театра пришло уведомление о том, что в дни проведения гастролей намечен внеплановый ремонт сцены, а потому гастроли не состоятся, другая сцена нам не подойдет. Фактически, отказ мы получили, когда было озвучено мнение, что постановки Виктюка - "непонятные гей-перфомансы", - сказал Гурко.

Он уточнил, что планировалось поставить "Служанок" и "Саломею". Собеседник агентства уточнил, что с театром предварительно был заключен контракт, в котором оговорены дни показа спектаклей.

"Понимаете, сейчас, в августе, когда театр в отпуске внезапно возникает этот внеплановый ремонт, несмотря на заключенный договор. Такое у нас впервые. Театр не предоставляет сцену в намеченные в договоре даты, значит, гастроли не состоятся", - добавил собеседник агентства.

Гурко также сообщил, что продажа билетов на спектакли остановлена.

В пресс-службе астраханского театра оперы и балета агентству подтвердили, что именно в дни гастролей постановок Виктюка на сцене будут проводиться внеплановые работы.

Вместе с тем, губернатор Астраханской области Александр Жилкин сообщил в понедельник журналистам, что тема предстоящих гастролей театра "неожиданно возникла на этноконфессиональном совете", заседание которого состоялось на минувшей неделе. Тогда представители религиозных объединений региона выступили против постановок Виктюка.

"Есть мнение религиозных наших культурно-национальных обществ. Однако запрета какого-то не может быть и не будет. У меня желания запрещать спектакль нет", - подчеркнул глава региона.

Министр культуры и туризма Астраханской области Галина Зотеева сообщила "Интерфаксу", что внеплановые ремонтные работы в театре оперы и балета связаны с тем, что Минфин региона выделил средства на эту статью расходов.

"Средства на ремонт будут освоены во второй декаде ноября этого года. В связи с этим все коммерческие проекты на ноябрь в Театре оперы и балета отменены. Мы предложили для спектаклей Виктюка использовать площадку Астраханского дворца культуры "Аркадия", - сказала Зотеева.

В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" Виктюк поставил один из самых известных своих спектаклей - "Служанки". Все роли, в том числе женские, в этой постановке исполняют мужчины.