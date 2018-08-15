Организаторы выставки Бэнкси в Москве рассказали об ожидаемой посещаемости

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - О проходящей выставке работ Бэнкси в Москве художнику стрит арта ничего неизвестно, при этом ее организаторы предполагали, что она может вызвать негативную реакцию автора и рассчитывают, что ее посетит 300 тыс. человек.

Ранее знаменитый художник опубликовал у себя в Инстаграме скриншот переписки с неизвестным автором. В переписке Бэнкси сказал, что ничего не знает о выставке своих работ в Москве и заметил, что не берет денег за просмотр своих работ.

"Мы никогда не позиционировали эту выставку, как организованную или согласованную с Бэнкси. Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что наша выставка может вызвать его негативную реакцию. То, что Бэнкси обратил внимание на нашу выставку, косвенно подтверждает значимость этого события и для него тоже", - сказал "Интерфаксу" продюсер, организатор выставки Александр Начкебия в среду.

Публикация от Banksy (@banksy) 15 Авг 2018 в 9:00 PDT

Он отметил, что полный билет на московскую выставку стоит восемь фунтов, а не двадцать, как отмечалось в Инстаграме у Бэнкси, помимо этого есть льготные категории.

"Коллекция собрана из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять работы художника на выставках. У нас представлены исключительно авторизованные работы - никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси. Все работы имеют сертификаты подлинности. Привезти его работы в Москву, тем более на центральную площадку, согласовать 70-метровые баннеры на несколько месяцев, убедить коллекционеров в том, что работы вернулся обратно, - это было очень нелегко. И мы очень рады, что нам это удалось", - продолжил А.Начкебия.

Он отметил, что на данный момент выставку уже посетили 252 тыс. человек, и 95 процентов комментариев, которые оставляют посетители, позитивные.

"При текущей динамике мы выходим на 300 тыс посетителей, а это значит, что московская выставка Бэнкси будет самой посещаемой выставкой в истории всех выставок Бэнкси, в том числе организованных им лично. Я очень рад, что благодаря этой выставке о Бэнкси и его проектах узнали многие москвичи и гости Чемпионата (мира по футболу - ИФ)", - заключил А.Начкебия.

Первая персональная выставка работ Бэнкси открылась 2 июня в Центральном Доме художника (ЦДХ).

В коллекцию, представленную москвичам и гостям города, вошли около 100 экспонатов, среди которых уличные объекты, редкие принты, фотографии, оригинальные работы, существующие в единственном экземпляре. Экспозиция составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также частных собраний более 30 коллекционеров.

Выставка продлится до 2 сентября.