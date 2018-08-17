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Культура

Актер Евгений Леонов-Гладышев попал в реанимацию в Петербурге

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Советский и российских актер Евгений Леонов-Гладышев госпитализирован в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга.

"Пациент находится в реанимации нейрохирургии, его состояние оценивается как тяжелое", - сообщили "Интерфаксу" в больнице в пятницу.

По данным городских СМИ, актер был госпитализирован в четверг с кровоизлиянием, ему провели операцию.

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Леонов-Гладышев родился 24 января 1952 года в городе Вильнюсе Литовской ССР. В 1973 году окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиКа), после чего был принят актером на киностудию "Ленфильм". С 1999 года является президентом Гильдии киноактеров города Санкт-Петербурга. Ему присуждены звания заслуженного и народного артиста РФ.

Леонов-Гладышев снялся в фильмах "Рожденная революцией", "Место встречи изменить нельзя", "Государственная граница" и сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".

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Теги: Евгений Леонов-Гладышев
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