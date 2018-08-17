Культура

Художник-концептуалист Илья Кабаков передаст "Третьяковке" три картины и мастерскую

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Художник Илья Кабаков передаст Государственной Третьяковской галерее три своих произведения и мастерскую, в которой ГТГ откроет музей московского концептуализма, сообщила директор "Третьяковки" Зельфира Трегулова.

В пятницу она рассказала журналистам о выставке "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех", которая откроется в сентябре на Крымском Валу.

"Для нас эта выставка еще и очень важный этап в нашем развитии, в том числе и потому что Илья и Эмилия Кабаковы приняли решение передать (Третьяковке - ИФ) знаменитую мастерскую в здании Страхового общества "Россия", которая была меккой в какой-то момент для всех, кто приезжал в Москву и хотел узнать, что же важного происходит в современном искусстве. В ней Илья Кабаков работал до 1987 года", - сообщила Трегулова.

В мастерской будет создано музейное пространство, в котором будут реальные "живые" вещи, которые были в мастерской, когда с ними работал художник.

"Мы благодарны Илье и Эмилии за то, что они согласились передать нам в дар для экспонирования в этой мастерской три произведения, которые мы можем видеть на исторических фотографиях 1980-х годов. Мы будем там делать и мастерскую, и музей, рассказывающий об истории московского концептуализма, о людях, которые приходили в эту мастерскую. Хотели бы, чтобы мастерская оставалась пространством для встреч и дискуссий о том, что происходит в мире и в искусстве", - заключила директор.

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Теги: Илья Кабаков, Третьяковка, Государственная Третьяковская галерея
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Художник-концептуалист Илья Кабаков передаст "Третьяковке" три картины и мастерскую

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