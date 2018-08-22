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Культура

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

В топ-3 вошли две российские ленты

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели
Фото: Reuters

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходят десять фильмов, в том числе драма "Альфа" и российский мультфильм "Принцесса и дракон". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Первое место с 191 упоминанием в текущем месяце заняла приключенческая драма "Альфа" режиссера Альберта Хьюза. В центре сюжета молодой охотник Кеда (Коди Смит-МакФи), который чудом выжил после того, как во время охоты одно из животных сбросило его со скалы. После этого происшествия мальчик остается один на один с жестоким миром, в котором его подстерегает множество опасностей. Другом Кеда становится прирученный волк, с которым он отправляется на поиски своего племени. Незадолго до премьеры картины произошел скандал: зоозащитная организация PETA призвала бойкотировать фильм в связи с тем, что съёмочная группа якобы поручила убить бизонов ради съемок одного из эпизодов.

На втором месте с 110 упоминаниями находится отечественный мультфильм "Принцесса и дракон" режиссера Марины Нефедовой. Героиня мультфильма царевна Варвара, которую озвучивает певица Ани Лорак, находит в библиотеке волшебную книгу и оказывается в Стране чудес, в путешествие по которой отправляется со своим новым другом Дракошей.

Третье место заняла комедия "Днюха!" в постановке Романа Каримова, которая упоминалась в СМИ 105 раз. Герой фильма Антон (Эльдар Калимулин), отпраздновав день рождения своего лучшего друга, очнулся в чужом городе в квартире незнакомой девушки. Тем временем по интернету гуляет видео с праздничными приключениями молодого человека, которое легко может попасться на глаза его девушке Марине (Алина Титова).

На четвертой строчке рейтинга боевик "22 мили" (101 упоминание) режиссера Питера Берга, ранее известного по фильмам "Хэнкок" и "Морской бой". Согласно сюжету, агенту американской разведки Джеймсу Сильве (Марк Уолберг), которому поручено непростое задание: вывести из Индонезии полицейского, владеющего секретной информацией. Героям предстоит проехать 22 мили опасного пути.

На пятом месте малайзийский мультфильм "Вилли и крутые тачки" режиссера Карла Мендеса с 90 упоминаниями. В основе сюжета история о гоночном автомобили Вилли, который, потерпев неудачу на соревнованиях, вынужден стать такси. Но жизнь Вилли меняется, когда он знакомится с итальянской машинкой Беллой, сердце которой ему предстоит покорить.

Шестую строчку заняла трагикомедия "Не волнуйся, он далеко не уйдет" (86 упоминаний) режиссера Гас Ван Сента, рассказывающая о жизни парализованного карикатуриста Джона Каллахана (Хоакин Феникс), который надеется на выздоровление и в поисках гармонии обращается к творчеству.

На седьмом месте с 57 упоминаниями находится триллер "Последний беспредел" режиссера Такеши Китано. В центре сюжета ветеран якудзы Отомо, который прибывает на корейский остров Чеджу, где присматривает за гостиницами и борделями. Вскоре ему в очередной раз предстоит ввязаться в криминальные разборки.

Восьмое место с 56 упоминаниями занял боевик "Отель Артемиды" Дрю Пирса, рассказывающий о преступниках, которые обращаются за помощью к Медсестре, содержащей отель "Артемида". Однажды в отеле появляется криминальный босс, желающий получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления.

Менее 50 раз в СМИ упоминалась драма "Шоу Мистико" о враче-аристократе Фредерике Книпсе, который влюбляется в танцовщицу и покупает для нее цирк. Завершает рейтинг криминальная комедия "Голубая игуана", героям которой, мошенникам Эдди и Полу, предстоит украсть уникальный бриллиант.

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Теги: кино, Альфа, Принцесса и дракон, Днюха
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