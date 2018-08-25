Культура

Родственники певца Принса подадут в суд на его врача

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Семья скончавшегося в позапрошлом году музыканта Принса подаст судебный иск против семейного врача Тодда Шуленберга, который не смог вылечить его от наркозависимости, сообщил телеканал ABC.

Как указано в иске, поданном в один из судов штата Миннесота, доктор дважды посещал музыканта в последние дни его жизни, но ничего не смог сделать с его зависимостью от опиатов. Родственники считают, что врач не смог поставить правильный диагноз, и это стало причиной смертельной передозировки Принса.

Смерть Принса расследовали больше года, но так и не смогли найти виновных.

Принс умер в апреле 2016, приняв фальшивую таблетку викодина, которая содержала синтетический опиоид фентанил. По данным прокуратуры округа Карви, расследовавшей смерть певца, этот препарат воздействует на человека в 50 раз сильнее, чем героин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Принс, музыка

Новости по теме

Культура
"Днюха": самый пьющий день"Днюха": самый пьющий день
В российский прокат вышла десктоп-комедия Романа Каримова про тяжелые последствия безудержного весельяПодробнее
 Кинотеатр "Иллюзион" первым в России будет работать круглосуточноКинотеатр "Иллюзион" первым в России будет работать круглосуточно
После ремонта кинотеатр на Котельнической набережной в Москве обрел вывеску по образцу 1966 годаПодробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
В топ-3 вошли две российские лентыПодробнее
 Обвинявшую Вайнштейна в домогательствах актрису заподозрили в совращенииОбвинявшую Вайнштейна в домогательствах актрису заподозрили в совращении
Активистка #MeToo Азия Ардженто заплатила $380 тысяч актеру Джимми Беннету за молчание о домогательствахПодробнее
Ученые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавреУченые законсервируют древнерусские стены в Киево-Печерской лавре
В XIII веке стена была разрушена и в последующие годы разбиралась на строительные материалыПодробнее
 "Королева соула" Арета Франклин скончалась в США"Королева соула" Арета Франклин скончалась в США
Певица скончалась в своем доме в Детройте на 77-м году жизниПодробнее
 Мосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентябряМосгорсуд оставил под домашним арестом Серебренникова до середины сентября
Худрук "Гоголь-центра" находится под домашним арестом с 23 августа прошлого годаПодробнее
 Организаторы объяснили неосведомленность Бэнкси о его выставке в МосквеОрганизаторы объяснили неосведомленность Бэнкси о его выставке в Москве
Сам художник ранее заявил, что не имеет к этой выставке никакого отношения и не берет деньги за знакомство со своим творчествомПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреНовые санкции США включат запрет на продажу оружия и отказ от кредитованияВ миреДжон Маккейн прекратил борьбу с ракомЭкономикаСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияВ РоссииВ РПЦ ответили на призывы Порошенко покончить с "российской церковью" на УкраинеВ РоссииВ Кремле отреагировали на слова Кадырова о правозащитникахВ миреМедики пришли к выводу, что нет безопасной дозы алкоголя

Родственники певца Принса подадут в суд на его врача

В субботу не будет проходить церемония развода караулов Президентского полка

Двое пострадавших при аварии вертолета в Таджикистане российских альпинистов остаются в больнице

ООН призвала расследовать авиаудар коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену

Во Франции считают, что пока рано проводить четырехсторонние переговоры по Сирии

В Вашингтоне испытывают трудности с получением информации о планах Москвы относительно грядущих выборов в США

Участок "желтой" ветки московского метро закрывают на сутки для подключения новых станций

Меркель пригласила премьера Армении в Германию

Три боевых корабля ВМФ России вошли в Средиземноморье

Жертвами автоаварии под Тулой стали четыре человека

Эквадор открыл гуманитарный коридор в Перу для венесуэльцев

Пожар не повредил документы Центробанка РФ

И.о. мэра Горловки сообщил о проблемах с водоснабжением из-за обстрела

Сирийские военные сбили три беспилотника боевиков

На обнаруженном танкере с грузино-российским экипажем сломана вся техника связи

"Спартак" и ПАОК оштрафованы после матча Лиги чемпионов в Москве

ВЭБ в I полугодии увеличил чистый убыток по МСФО в 1,6 раза

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru