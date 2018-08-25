Родственники певца Принса подадут в суд на его врача

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Семья скончавшегося в позапрошлом году музыканта Принса подаст судебный иск против семейного врача Тодда Шуленберга, который не смог вылечить его от наркозависимости, сообщил телеканал ABC.

Как указано в иске, поданном в один из судов штата Миннесота, доктор дважды посещал музыканта в последние дни его жизни, но ничего не смог сделать с его зависимостью от опиатов. Родственники считают, что врач не смог поставить правильный диагноз, и это стало причиной смертельной передозировки Принса.

Смерть Принса расследовали больше года, но так и не смогли найти виновных.

Принс умер в апреле 2016, приняв фальшивую таблетку викодина, которая содержала синтетический опиоид фентанил. По данным прокуратуры округа Карви, расследовавшей смерть певца, этот препарат воздействует на человека в 50 раз сильнее, чем героин.