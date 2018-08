Вокалист группы We Came as Romans умер в 28 лет

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Вокалист американской пост-хардкор группы We Came as Romans Кайл Павон умер в возрасте 28 лет, сообщается в официальном твиттере группы. Причина смерти пока неизвестна. Как сообщает портал TMZ, музыкант был госпитализирован в больницу Мичигана 19 августа, о его смерти было объявлено в субботу.