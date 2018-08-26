София Ротару прокомментировала сообщения об ухудшении состояния здоровья

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Певица София Ротару заявила в воскресенье, что чувствует себя хорошо.

Накануне башкирские СМИ сообщили, что 71-летняя Ротару была госпитализирована в реанимацию одной из больниц в Уфе.

"Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!" - написала артистка в инстаграме.

В столице Башкирии Ротару, пишут СМИ, выступала на корпоративном вечере. Инцидент случился поздно вечером: у певицы поднялось давление.