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Культура

София Ротару прокомментировала сообщения об ухудшении состояния здоровья

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Певица София Ротару заявила в воскресенье, что чувствует себя хорошо.

Накануне башкирские СМИ сообщили, что 71-летняя Ротару была госпитализирована в реанимацию одной из больниц в Уфе.

"Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!" - написала артистка в инстаграме.

В столице Башкирии Ротару, пишут СМИ, выступала на корпоративном вечере. Инцидент случился поздно вечером: у певицы поднялось давление.

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Теги: Башкортостан, София Ротару
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