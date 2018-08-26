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Культура

В Красноярске прошел концерт памяти Хворостовского

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Красноярске в воскресенье прошел благотворительный концерт памяти знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского.

По данным организаторов, на концерте, который проходил на Площади Мира, присутствовало около 20 тысяч человек, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В нем принимали участие ведущие солисты мировой оперной сцены - друзья Хворостовского: Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стивен Костелло, Айгуль Ахметшина, Борислав Струлев. Мероприятие проходит в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра, за пульт которого встал Константин Орбелян, который сопровождал большую часть выступлений артиста.

На концерте присутствовали родственники певца: жена Флоранс Хворостовская, дети и родители.

"Очень тяжело, но жизнь продолжается. Мы должны делать это ради детей... Это только начало. Я надеюсь, что будут еще концерты, мы хотим каждый год (их проводить - ИФ)", - сказала Флоранс Хворостовская.

Все средства, собранные от концерта, пойдут в помощь детям, имеющим тяжелые заболевания - подопечным "Русфонда" и красноярского фонда "Счастливые дети".

Дмитрий Хворостовский - российский оперный певец (баритон), родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, народный артист Российской Федерации, лауреат премии "Грэмми" (посмертно). Скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне.

Ушел из жизни Дмитрий Хворостовский

11 фотографий
Дмитрий Хворостовский. 1988 год.Хворостовский со своим педагогом по вокалу Екатериной Константиновной Иофель - заведующей кафедрой сольного пения и оперной подготовки Красноярского института искусств. 1991 год.С Борисом Ельциным во время церемонии вручения Государственных премий РФ. 1991 год. Хворостовский поет в Большом зале Московской консерватории. 1994 год.Во время выступления на торжественном вечере, посвященном открытию нового помещения театра &quot;Новая опера&quot; в московском саду &quot;Эрмитаж&quot;. 1997 год.Встреча Дмитрия Хворостовского в аэропорту Волгограда. 2005 год.
Дмитрий Хворостовский. 1988 год.
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Теги: Красноярск, Дмитрий Хворостовский

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