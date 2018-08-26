В Красноярске прошел концерт памяти Хворостовского

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Красноярске в воскресенье прошел благотворительный концерт памяти знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского.

По данным организаторов, на концерте, который проходил на Площади Мира, присутствовало около 20 тысяч человек, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В нем принимали участие ведущие солисты мировой оперной сцены - друзья Хворостовского: Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стивен Костелло, Айгуль Ахметшина, Борислав Струлев. Мероприятие проходит в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра, за пульт которого встал Константин Орбелян, который сопровождал большую часть выступлений артиста.

На концерте присутствовали родственники певца: жена Флоранс Хворостовская, дети и родители.

"Очень тяжело, но жизнь продолжается. Мы должны делать это ради детей... Это только начало. Я надеюсь, что будут еще концерты, мы хотим каждый год (их проводить - ИФ)", - сказала Флоранс Хворостовская.

Все средства, собранные от концерта, пойдут в помощь детям, имеющим тяжелые заболевания - подопечным "Русфонда" и красноярского фонда "Счастливые дети".

Дмитрий Хворостовский - российский оперный певец (баритон), родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, народный артист Российской Федерации, лауреат премии "Грэмми" (посмертно). Скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне.