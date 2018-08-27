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Юрий Колокольников сыграет в боевике Майкла Бэя

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Юрий Колокольников сыграет в боевике Майкла Бэя с Райаном Рейнольдсом, сообщили в Роскино со ссылкой на кастинг-агента Ричарда Кука.

"Я очень рад за Юрия (Колокольникова), которого считаю одним из самых талантливых в современном российском кино. Для него это настоящий успех, ведь проект получит самый большой на данный момент бюджет среди всех оригинальных фильмов компании Netflix. Главную роль сыграет Райан Рейнольдс. Съемки будут проходить в Италии с конца сентября по конец ноября этого года. И потом, сниматься у Майкла Бэя - об этом можно только мечтать и с точки зрения реализации профессиональных возможностей", - цитируют в Роскино Кука.

Отмечается, что идея сценария принадлежит авторам "Дэдпула" и триллера "Живое" Ретту Ризу и Полу Вернику. В центре сюжета - история о шести миллиардерах, которые инсценировали свою гибель с целью создания тайного спецотряда для борьбы с преступностью. Премьера фильма намечена на 2019 год.

Кроме этого, Данила Козловский и Софья Лебедева подтвердили свое участие в новом сезоне сериала про русскую мафию "МакМафия" (McMafia). В первом сезоне описывалось погружение молодого человека по имени Алекс Годман в мир организованной преступности. Производством проекта занимались каналы BBC, AMC и студии Twickenham.
Козловский также примет участие в 6-ом сезоне сериала "Викингов" (Vikings), который снимается в настоящее время в Ирландии по заказу History Channel. Российский актёр сыграет Вещего Олега.

Кроме того, по словам Кука, Марьяна Спивак, получившая международную известность за роль в фильме Андрея Звягинцева "Нелюбовь", завершила съемки в новом проекте, который Дэнни Бойл снимает по заказу компании Working Title про альтернативную вселенную, где никогда не было группы The Beatles.

Помимо этого, актриса Диана Пожарская (сыгравшая а сериале в "Отель Элеон"), приступает к съемкам в англоязычной картине "Жар-птица" , где она играет ведущую роль.

По словам генерального директора Роскино Екатерины Мцитуридзе, поддержка международной экспансии российских актеров должна стать одной из приоритетных задач индустрии, "потому как, только выходя за рамки комфортного локального киносообщества, российские актеры смогут реализовать свой огромный потенциал".

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Теги: Майкл Бэй, Роскино, Юрий Колокольников
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Юрий Колокольников сыграет в боевике Майкла Бэя

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