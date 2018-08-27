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Культура

"Геликон-опера" начнет сезон "Золотым петушком"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Геликон-опера" поставит в 29-м сезоне четыре премьеры - "Волшебная флейта", "Орландо", "Синяя борода" и "Мистер Георг Отс", а открывать сезон будет "Золотой петушок".

"Первая премьера состоится на сцене зала "Стравинский" - это опера великого Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта". Она будет представлена в "Геликоне" в двух версиях, для взрослых зрителей и для детей, ее премьера - 14 ноября. Режиссер-постановщик - Илья Ильин. Музыкальный руководитель - Валерий Кирьянов, авторы художественного оформления спектакля - творческая группа под руководством главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра в понедельник.

Следующей премьерой станет опера Георга Фридриха Генделя "Орландо". Она запланирована на март 2019 года. Режиссером-постановщиком выступит Георгий Исаакян, музыкальным руководителем - Эндрю Лоуренс-Кинг (Великобритания). Также в проекте примет участие внук выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева Габриэль Прокофьев.

Премьера оперетты Жака Оффенбаха "Синяя борода" в постановке победителя Третьего международного конкурса молодых оперных режиссеров "Нано-опера" Руслана Бицоева состоится в мае 2019 года.

Кроме этого, в июле 2019 года Дмитрий Бертман осуществит постановку проекта "Мистер Георг Отс", посвященного столетию певца.

Показы "Золотого Петушка" посвящаются столетнему юбилею Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Этому же событию также будут посвящены показы оперы Чайковского "Евгений Онегин" в ноябре.

В октябре-ноябре "Геликон-опера" на сцене зала "Стравинский" примет театры в рамках фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку". Публике будут представлены постановки из Челябинска, Волгограда, Санкт-Петербурга.

Среди спецпроектов сезона - первый концерт в зале "Стравинский" с участием артистов театра Немецкая опера на Рейне (4 сентября), Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой "Хосе Каррерас Гран-При" (с 10 по 15 сентября), Рождественский оперный бал в декабре. А в конце сезона театр примет на своей сцене спектакли Международного театрального фестиваля Чехова.

Кроме этого, в 29-м сезоне "Геликон-опера" отправится на гастроли в Грецию в сентябре, в Санкт-Петербург в октябре, а после этого в Берлин, Южно-Сахалинск, Вену, Эстонию.

В течение всего сезона в "Геликон-опере" будут проводиться исторические экскурсии для взрослых и детей. С 2019 года в экскурсионную программу театра добавится посещение именных гримерных комнат, названных в честь великих деятелей искусства, знакомство с их личными вещами и фотографиями.

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Теги: Геликон-опера
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