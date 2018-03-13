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Ошибочно указанный Белгородским облизбиркомом сайт перенаправлял на ресурс Навального

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Белгородский облизбирком по ошибке напечатал в листовках с приглашением на выборы неверный адрес своего сайта, сообщил "Интерфаксу" председатель избирательной комиссии региона Николай Плетнев.

"Это никакой не злой умысел, а чисто техническая ошибка. Вместо belgorod.izbirkom.ru в приглашениях был указан "пустой" адрес belizbirkom.ru. Впоследствии недобросовестные люди выкупили этот домен, который стал перенаправлять на сайт Навального", - рассказал Плетнев.

Он добавил, что в настоящее время на федеральном уровне решается вопрос о закрытии доступа к этому домену.

Что касается последствий этой досадной ошибки, то, по мнению председателя облизбиркома, она никак не отразится на выборах.

Как указано на листовке с приглашением на выборы, изготовителем является ЗАО "Белгородская областная типография", тираж 1 млн 250 тысяч экземпляров.

Теги: Белгородская область, выборы-2018
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