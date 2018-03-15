За выборами президента РФ проследят почти 1,5 тыс. иностранных наблюдателей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Число иностранных наблюдателей, которые будут следить за выборами президента РФ, значительно увеличилось, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на презентации информационного центра комиссии в четверг.

"Мы в этом году ожидаем много наблюдателей, больше чем когда бы то ни было. И иностранные наблюдатели уже приближаются к 1,5 тысячам. Мы предполагали, что их будет около тысячи", - сказала Памфилова.

Она также отметила, что выросло и число отечественных наблюдателей. "Помимо традиционных наблюдателей от партий, которые будут находиться на участках, у нас еще прибавляются гражданские волонтеры, добровольцы, которые будут защищать избирательные права граждан. Мы их приветствуем", - отметила Памфилова.

"Одновременно за ходом голосования смогут следить все, кто будет смотреть прямую трансляцию информационного центра на сайте ЦИК", - сказала она.

Глава ЦИК подчеркнула, что это беспрецедентная открытость комиссии. "Назовите мне хоть одну страну, где подобная современная система создана. Мы лично пока не можем найти таких аналогов", - сказала Памфилова.