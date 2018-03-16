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Военные в Арктике досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - На выборах президента России досрочно проголосовали военнослужащие, проходящие службу в Арктике на островах Северного Ледовитого океана.

"Досрочное голосование прошло на базе "Северный клевер", дислоцированной на острове Котельный архипелага Новосибирские острова", - сказано в пресс-релизе Северного флота (СФ), поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Также голосование шло в административно-жилищном комплексе "Арктический трилистник", расположенном на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), а также в воинских частях на островах Южный (Новая Земля) и Средний (Северная Земля).

Кроме того, североморцы и маячники гидрографической службы СФ проголосовали на отдаленных и труднодоступных объектах в Мурманской и Архангельской областях. "Свой выбор также сделали члены экипажа океанографического исследовательского судна "Янтарь", находящегося в длительном плавании", - сказано в пресс-релизе.

Досрочное голосование военнослужащих и гражданского персонала СФ проводилось в отдаленных и труднодоступных местах четырех субъектов России: республики Саха - Якутия, Красноярского края, Мурманской и Архангельской областей. "В день выборов президента России военнослужащие Северного флота будут голосовать на избирательных участках семи субъектов страны", - сообщает штаб СФ.

Их первые выборы

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