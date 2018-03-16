Глава Крыма пригрозил чиновникам увольнениями за призывы бойкотировать выборы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Чиновникам, которые будут призывать жителей Крыма не идти на выборы президента России 18 марта, грозит увольнение, если такие факты подтвердятся, заявил глава республики Сергей Аксенов журналистам в Симферополе.

"Гарантирую всем должностным лицам независимо от национальностей, которые говорят не идти на выборы, я их выгоню всех с понедельника, проведу расследование, никто из них в органах власти работать не будет. Советую всем, кто не любит Российскую Федерацию, ехать на Перекоп, в Джанкой (север Крыма, граничащий с Украиной - ИФ), выходить на нейтральную полосу, мы им помашем рукой, пусть живут в той стране, которую они любят, вести здесь подрывную ситуацию никому не дам", - сказал Аксенов.

По некоторым данным, чиновники из числа крымских татар призывают свой народ бойкотировать выборы.

"Нельзя оставаться безучастными к политическим процессам, которые происходят на территории республики, нельзя исключать себя из этого процесса", - призвал Аксенов крымских татар.

Жители Крыма, который вошел в состав РФ после референдума в марте 2014 года, будут голосовать на президентских выборах в РФ впервые.

В республике Крым проживают 1,9 млн человек, из них порядка 13-15% - крымские татары.