Число избирателей в Москве за счет прикрепленных иногородних увеличится на 2%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - За счет прикрепившихся к избирательным участкам в Москве на президентских выборах жителей других регионов России общее число избирателей в столице увеличивается на 2%, следует из обнародованных в пятницу данных Мосгоризбиркома.

Всего от своих избирательных участков не позднее 12 марта открепились 533 тыс. 279 москвичей, которые в день выборов будут голосовать как в других районах города, так и в других регионах.

За это же время к различным избирательным участкам столицы приписались 676 тыс. 281 избиратель. Таким образом, общее число избирателей в Москве за счет новой системы голосования увеличивается на 143 тыс. 2 человека.

Всего в Москве постоянно зарегистрировано около 7,2 млн избирателей.

Голосование по выборам президента РФ 18 марта в Москве пройдет на 3620 участках, 3445 из которых организованы по месту жительства, 175 - в местах временного пребывания граждан.