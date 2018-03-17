Московский минздрав напомнил о недопустимости принуждения пациентов к участию в выборах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Главы учреждений здравоохранения Москвы проинформированы о недопустимости принуждения голосования на выборах президента России, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента здравоохранения в субботу.

"В связи с появлением в интернете и СМИ информации о принуждении пациенток родильных домов к голосованию на закрытых избирательных участках департамент здравоохранения заявляет, что все руководители стационаров имели и имеют четкие распоряжения и указания о недопустимости таких действий", - сказал собеседник агентства.

По его словам накануне дня выборов каждому из руководителей стационаров направлено совместное письмо от имени руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна и председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова о том, что "участие в выборах является конституционным правом гражданина РФ, реализуется каждым избирателем добровольно, лично, на основе свободы выбора при тайном голосовании".

"Противоправным и недопустимым является принуждение подчиненных сотрудников и находящихся в стационаре пациентов к написанию заявлений о включении в список избирателей и к участию в голосовании. Такие действия должны немедленно пресекаться. В случае выявления подобных фактов необходимо провести служебное расследование и при наличии установленных законом оснований рассмотреть вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности", - подчеркнули в пресс-службе.

Письмо Хрипуна и Горбунова размещено на сайтах Мосизбиркома и департамента здравоохранения Москвы.