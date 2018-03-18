Выборы президента России начались в Башкирии и Оренбуржье

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Выборы президента России стартовали в 08:00 по местному времени (06:00 мск) в Башкирии и Оренбургской области.

В Башкирии открылось 3,436 избирательных участков, в списках избирателей числится 3,69 млн человек.

По решению ЦИК 1009 избирательных участков и 69 территориальных избирательных комиссий республики оснащены камерами видеонаблюдения, видео с которых транслируется в интернете в режиме реального времени. На этих участках зарегистрировано 61% избирателей.

Около 220 участков оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

В Оренбургской области открыты 1,8 тысяч участков, в списках избирателей - 1,55 млн человек.