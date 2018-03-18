Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента России

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в подмосковном городе Одинцово.

Предстоятель Русской Православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению.

"Сегодня Россия избирает президента, свое будущее. Я очень надеюсь, что тот выбор, который сделают россияне, поможет нам идти вперед, укрепляя внутреннее согласие в обществе, развивая наш суверенитет. Я очень надеюсь, что мы пойдем по тому пути, который будет правильным, и шествие по этому пути сделает нас лучше. С полной ответственностью хочу сказать, что наш народ достоин нового лучшего пути. Пусть Господь хранит Россию", - сказал он журналистам.

Как отметил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, предстоятель Русской церкви внимательно следил за предвыборной гонкой. "Как и любой гражданин нашей страны, серьезно относящийся к происходящему в ней, патриарх уделяет большое внимание тому, что связано с выборами и заявлениями кандидатов. Церковь очень внимательно наблюдает за тем, что говорят и как ведут себя кандидаты в президенты", - сказал он и добавил, что патриарх не делился своим мнением о кандидатах и их программах.

После голосования патриарх Кирилл отправился в Москву, где он отслужит Божественную литургию и совершит освящение храма Воздвижения Креста Господня.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.