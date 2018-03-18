Титов проголосовал на президентских выборах в Абрау-Дюрсо

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты России, бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе с семьей проголосовал на выборах по месту регистрации в Абрау-Дюрсо (Краснодарский край).

"Мы всей семьей голосуем у нас дома, в Абрау-Дюрсо. И надо сказать, что с чувством выполненного долга", - сказал он журналистам.

Титов также призвал жителей страны не игнорировать выборы. "Придите на участки, это слишком важный день для того, чтобы сидеть дома", - заявил кандидат.

В начале февраля уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о намерении зарегистрироваться в Новороссийске, в поселке Абрау-Дюрсо, мотивировав это тем, что уплачиваемые им налоги должны идти на развитие поселка.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.