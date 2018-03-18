Явлинский проголосовал на выборах президента

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский проголосовал на выборах утром на избирательном участке на Осеннем бульваре в столичном районе Крылатское. После этого он заявил журналистам о фактах административного давления на наблюдателей от "Яблока".

"Наши наблюдатели сталкиваются с административным давлением, особенно в Кемерово", - заявил он.

Ранее в Москве также проголосовал Владимир Путин. Он отдал свой голос в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. Кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе с семьей проголосовал на выборах по месту регистрации в Абрау-Дюрсо.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.