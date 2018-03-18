Медведев с супругой проголосовали на выборах президента

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве.

Премьера сопровождала его жена Светлана. Она также отдала свой голос.

Медведев, как положено избирателю, зарегистрировался, получил бюллетень и подошёл к кабинке. Автомат принял бюллетень премьера с первого раза. Приняв участие в голосовании, глава правительства покинул участок без каких-либо комментариев.

На прошлых выборах в 2012 году Медведев голосовал на этом же участке, который находится на улице Довженко, 10 в районе Раменки, но в качестве президента. Тогда школа работала под номером 1118. После реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений в Москве школа была включена в состав Шуваловской гимназии.