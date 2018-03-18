В России Президентская кампания-2018

Явка в Москве к 15:00 достигла 40%

Есть обновление от 16:38

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По данным на 15:00, в столице проголосовали 40% избирателей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.

"В 2012 году на выборах президента было 34,15%", - сказал Горбунов.

Председателя Мосгоризбиркома спросили о количестве жалоб, поступивших в ходе голосования на выборах президента в Москве.

"Как таковых - жалоб нет. Есть две, связанные с "Мобильным избирателем", - ответил глава Мосгоризбиркома.

По данным комиссии, наибольшую активность в Москве к 15:00 воскресенья провели избиратели районов Люблино (48,82%), Савелки (48,65%) и Восточный (47,69%). Наименьшая активность избирателей зафиксирована в районах Перово (30%), Басманный (33%) и Измайлово (34%).

Теги: Мосгоризбиркома
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Выборы президента России - 2018. ОнлайнВыборы президента России - 2018. Онлайн
Последние данные о явке избирателей и происходящем на избирательных участках в трансляции "Интерфакса"Подробнее
 Явка на президентских выборах в РФ превысила 50%Явка на президентских выборах в РФ превысила 50%
Ранее в ЦИК отмечали высокий уровень явки по сравнению с президентскими выборами прошлых летПодробнее
 В подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетенейВ подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней
Председатель и один из членов избирательной комиссии отстранены от работыПодробнее
 ЦИК сообщил о более высокой явке по сравнению с прошлыми выборамиЦИК сообщил о более высокой явке по сравнению с прошлыми выборами
По данным на 10:00 по Москве она составила 16,5% - в 2,5 раза больше, чем в 2012 годуПодробнее
За первые два часа голосования на Чукотке на участки пришли 28% избирателейЗа первые два часа голосования на Чукотке на участки пришли 28% избирателей
В некоторых районах явка превысила 50%Подробнее
 Выборы президента России начались на Чукотке и КамчаткеВыборы президента России начались на Чукотке и Камчатке
Трансляции с участков будут вести 46 тысяч камерПодробнее
 Захарова опровергла сообщения о разработке "Новичка" в РФ и СССРЗахарова опровергла сообщения о разработке "Новичка" в РФ и СССР
Представитель российского МИД подчеркнула, что в России и Советском Союзе такое название не использовалось ни прямо, ни косвенно, ни в качестве какого-либо кодаПодробнее
 В парламенте РФ заподозрили Британский совет в прикрытии работы шпионовВ парламенте РФ заподозрили Британский совет в прикрытии работы шпионов
Ранее в МИД РФ сообщили о прекращении его деятельности в РоссииПодробнее
 Москва закроет Британский совет в РФ и вышлет 23 британских дипломатаМосква закроет Британский совет в РФ и вышлет 23 британских дипломата
Кроме того, Россия отзывает согласие на открытие генконсульства в ПетербургеПодробнее
 СКР возбудил уголовное дело о покушении на Юлию СкрипальСКР возбудил уголовное дело о покушении на Юлию Скрипаль
Также заведено дело об убийстве соратника Березовского Николая ГлушковаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Фотохроника 16 марта6 фото
16 марта
Фотохроника 16 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЯвка на президентских выборах в РФ превысила 50%В миреВ Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФВ миреЛондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею СкрипалюВ миреБританский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезнымиВ РоссииЦИК сообщил о более высокой явке по сравнению с прошлыми выборамиСпортКоманда России стала второй в медальном зачете по итогам Паралимпиады

Скрипаль и его дочь могли быть отравлены через вентиляционную систему автомобиля

В Москве в результате ДТП с участием трех машин погиб один человек

ФотоПхенчхан простился с зимней ПаралимпиадойПхенчхан простился с зимней Паралимпиадой

Активисты приехали к резиденции Порошенко под Киевом и потребовали его отставки

Выборы президента России - 2018. Онлайн

Выборы президента России - 2018. ОнлайнПоследние данные о явке избирателей и происходящем на избирательных участках в трансляции "Интерфакса" Подробнее

На "карту нарушений" на выборах у "Голоса" нанесено почти 860 жалоб

У посольства РФ в Лондоне выстроилась очередь желающих голосовать на выборах

Явка на президентских выборах в РФ превысила 50%

Явка на президентских выборах в РФ превысила 50%Ранее в ЦИК отмечали высокий уровень явки по сравнению с президентскими выборами прошлых лет Подробнее

20 регионов России приступили к подсчету голосов на выборах президента

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru