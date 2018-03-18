Явка в Москве к 15:00 достигла 40%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По данным на 15:00, в столице проголосовали 40% избирателей, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.

"В 2012 году на выборах президента было 34,15%", - сказал Горбунов.

Председателя Мосгоризбиркома спросили о количестве жалоб, поступивших в ходе голосования на выборах президента в Москве.

"Как таковых - жалоб нет. Есть две, связанные с "Мобильным избирателем", - ответил глава Мосгоризбиркома.

По данным комиссии, наибольшую активность в Москве к 15:00 воскресенья провели избиратели районов Люблино (48,82%), Савелки (48,65%) и Восточный (47,69%). Наименьшая активность избирателей зафиксирована в районах Перово (30%), Басманный (33%) и Измайлово (34%).