КПРФ направила более 1,5 тысяч жалоб на нарушения в ходе выборов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В избирательном штабе КПРФ заявили о многочисленных нарушениях в период предвыборной кампании и в ходе голосования по выборам президента РФ, в связи с этим ставят под сомнение чистоту выборов.

"Многочисленные нарушения избирательного законодательства, которые имели место, как в период избирательной кампании, так и сегодня, в период голосования, ставят под сомнение чистоту и справедливость выборов", - сказал глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев журналистам в воскресенье на брифинге.

Он отметил, что юристы КПРФ сегодня подали 35 жалоб в ЦИК и в Генеральную прокуратуру. "По России более полутора тысяч жалоб наши товарищи направили в региональные избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, в органы внутренних дел, с учетом массы нарушений, которые есть, создается впечатление, что трудно назвать прошедшие выборы справедливыми и честными", - уточнил Соловьев.

Он также отметил, что "примерно 6 миллионов человек проголосовали вне места своего жительства, это примерно 10% процентов от общего числа принявших участие". "Проконтролировать, где они проголосовали, невозможно", - сказал глава юрслужбы КПРФ. По словам Соловьева, при существовавшем ранее порядке голосовали "по открепительным около 2 миллионов человек", и тогда была "возможность проверить законность".

Вместе с тем, "ничего сверхъестественного по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями сегодня зафиксировано не было", добавил юрист. В частности, по его утверждению, отмечались случаи вбросов. По словам Соловьева, зафиксированы случаи избиения наблюдателей, причем не только от КПРФ, но и, например, от партии "Яблоко" на участке 1111 в Дагестане.