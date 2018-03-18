В ЦИК не поступало жалоб от кандидатов в президенты на недопуск их наблюдателей на участки

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Жалоб об удалении с участков или недопуске туда наблюдателей от кандидатов и партий не поступало, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье журналистам.

"На сей момент нет ни одной жалобы, ни от одного кандидата о том, что кого-либо из их наблюдателей удалили с участка. У нас также нет данных от партий и кандидатов, что кого-либо из их наблюдателей, кого они официально направили, не допустили до участков", - сказала Памфилова.

Она отметила, что имели место только недопонимания внутри партий.

Ранее в МВД РФ "Интерфаксу" сообщили, что на выборах президента РФ не было зафиксировало нарушений, способных повлиять на ход и итоги голосования.