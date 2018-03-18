Явлинский назвал немалым количеством миллион голосов за свою кандидатуру

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что "миллион голосов" - "это немало и дорого стоит".

"Мы благодарим всех избирателей России, проголосовавших за правду, за альтернативу и перемены. Миллион голосов, которые мы получили, это немало и это дорогого стоит", - говорится в заявлении Явлинского, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

"Миллион человек сказал о том, что архаичная политическая система, где каждый день безнадежно похож на предыдущий, что отсталая, нефтяная экономика должны остаться в прошлом. Мы представляем голос этих людей в политике. Вместе с миллионом россиян мы требуем перемен. Мы не опускаем руки, мы будем продолжать бороться за достойное будущее, за изменения в стране. И я уверен, что рано или поздно мы победим", - подчеркнул кандидат.

Вместе с тем он добавил, что "страна идет к опасной пропасти, впереди плохие времена и возможностей изменить это осталось меньше".

"Мы участвовали в этой кампании, чтобы заставить (Владимира) Путина изменить политику: ликвидировать бедность, прекратить войны и изоляцию России. Мы хотели спасти экономику, предотвратить гонку вооружений и большую войну. Мы хотели отвести беду. Сказали все, что хотели и сделали все, что могли. Неважно как мало процентов, теперь объявят мне и как много Путину, важно, что теперь будет со страной", - отметил Явлинский.

Кроме того, он выразил сожаление, "что на этих выборах некоторые политики вместо того, чтобы отводить от страны беду, помогали Путину ее приближать". "Мы сожалеем, что в тот момент, когда мы предлагали альтернативу и пытались обсуждать проблемы страны и пути решения, другие кандидаты устраивали скандалы, хайп и дешевое шоу", - заключил Явлинский.