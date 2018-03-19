Путин по итогам обработки 80% протоколов набирает более 76%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин с большим отрывом от соперников лидирует на выборах главы государства с результатом 76,18% по итогам обработки 80% протоколов избиркомов в регионах, передает корреспондент "Интерфакса" из Центризбиркома. За Путина проголосовали свыше 40,4 млн избирателей, свидетельствуют данные на интерактивном экране в информационном центре ЦИК.

На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,30% голосов, его результат продолжает снижаться. На третьем месте - лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,98%, который за последние полчаса потерял около 0,3 процента и опускается ниже отметки в 6%.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, напротив, продолжает демонстрировать рост - ее предварительный результат составил 1,53%. Кандидат от "Яблока" также немного улучшил свой показатель, поднявшись примерно на десятую долю процента - до 0,92%. Борис Титов ("Партия Роста") занял шестую строчку с 0,70%, конкурировавший с ним за эту позицию Максим Сурайкин ("Коммунисты России") отступил на седьмое место с 0,67%. Замыкает список Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") с показателем 0,64%.