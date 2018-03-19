Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в президентских выборах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, получив 49,6 млн голосов избирателей или 76,47% после обработки 92,22% протоколов.

В 2004 году Путин победил на президентских выборах, получив 49 млн 565 тыс. 238 голосов или 71,31%. В 2000 году он одержал победу, получив 39 млн 740 тыс. 434 голоса или 52,94%. На прошлых выборах в 2012 году он победил, получив 45 млн 602 тыс 075 голосов или 63,6%.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает к данному моменту только 11,99% голосов, что является самым низким результатом КПРФ в выборах президента РФ за прошедшие компании. Лидер ЛДПР набирает 5,82%, ухудшив результаты двух прошлых кампаний, когда в 2012 году он получил 6,22%, а в 2008 - 9,35%.

Ксения Собчак получила на момент обработки 93% протоколов 1,60%, Григорий Явлинский - 0,99%, Борис Титов - 0,73, Максим Сурайкин - 0,68, Сергей Бабурин -0,65%.