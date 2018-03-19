Собчак на выборах в Петербурге обогнала Жириновского

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге обогнала лидера ЛДПР Владимира Жириновского по итогам подсчета 61,50% голосов и вышла на третье место, передает корреспондент "Интерфакса" из ЦИК.

По данным на интерактивных мониторах в Центризбиркоме, оба кандидата к началу второго часа ночи по московскому времени в северной столице сравнялись, получив по 4,14% голосов избирателей. Затем Собчак вышла на 4,15%, обойдя конкурента, оставшегося на отметке 4,14%.

Данные на табло меняются в режиме реального времени, и разрыв между этими двумя кандидатами продолжает увеличиваться.

Побеждает в президентской гонке по Санкт-Петербургу со значительным отрывом от всех соперников кандидат Владимир Путин - за него отдали голоса свыше 1 млн жителей города или 75,3%. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 9% голосов (около 126 тыс. избирателей). За Жириновского и Собчак проголосовали по 58 тыс. избирателей, разница колеблется в диапазоне от 100 до 300 голосов в пользу последней.