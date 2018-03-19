Явлинский по итогам подсчета 95% протоколов преодолел порог в 1% голосов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский достиг порога в 1% голосов избирателей на выборах президента России, передает корреспондент "Интерфакса" из Центризбиркома.

Как следует из информации на интерактивном экране в информационном центре ЦИК, по итогам подсчета 95% голосов Г.Явлинский набрал 1,00% голосов (в абсолютных цифрах - 677,9 тыс.).

Политик занимает пятое место в президентской гонке. Его ближайший соперник, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак получила 1,62% голосов, оказавшись на четвертой строчке. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский - у него 5,77%, на втором месте закрепился кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,62%.

С большим отрывом от всех участников уверенно побеждает в президентской гонке Владимир Путин, набирая более 76% голосов.