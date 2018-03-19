Лидеры "Альтернативы для Германии" поздравили Путина с переизбранием

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Руководство немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) поздравило Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

"Мы поздравляем Владимира Путина с переизбранием на посту российского президента. Мы желаем ему успеха и политической осмотрительности в течение следующего президентского срока", - говорится в совместном заявлении сопредседателей АдГ Александера Гауланда и Йорга Мойтена, опубликованного в понедельник.

В заявлении говорится, что АдГ выступает "за начало диалога с Россией на равных условиях и призывает сделать все, чтобы вернуть российско-германские отношения в нормальное и конструктивное русло"

"К этому и относится снятие наносящих обеим сторонам санкций", - отмечается в заявлении.

Незадолго до этого с заявлением по поводу победы Путина выступил альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), возглавляемый вновь избранным канцлером Германии Ангелой Меркель. В нем звучит призыв к России способствовать улучшению отношений со странами Запада, а также прекратить "нарушения международного права". В то же время в заявлении говорится, что Берлин хотел бы поддержать модернизацию российской экономики.