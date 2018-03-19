Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ от "Партии роста", уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал прошедшие выборы "шоу", отметив, что они позволили донести до большего числа граждан идею необходимости смены экономической модели.

"К сожалению, пока что выборы - это шоу. Люди реагируют на скандалы, на эмоции, и в меньшей степени прислушиваются к серьезным, важным для будущего страны вещам. Но по мере того как люди будут задумываться о том, как прокормить свои семьи, они будут становиться серьезнее. И криками, драками, слезами уже не возьмешь этот серьезный, умный электорат. Мы верим в то, что рано или поздно мы докажем свою правоту", - сказал Титов, слова которого приводят в его пресс-службе.

Он отметил, что использовал площадку выборов для того, чтобы сказать о том, что России нужна смена экономической модели развития, отход от сырьевой экономики, рост доходов населения. "Все это мы доносили до людей через выборы. И наша концепция, наш план стали более узнаваемыми", - считает Титов.

По его словам, для смены экономической модели необходимо опираться на миллионы людей, в том числе предпринимателей, "на создание современных промышленных производств, на развитое, технологичное частное сельское хозяйство".

"Мы получили, может быть, не очень много голосов, но это голоса особого качества. Это голоса управленческой и интеллектуальной элиты России, и они не могут быть не услышаны. Мы надеемся, что президент нас услышит, и наша программа станет основой экономического развития страны. Нет альтернативы. Либо мы уходим обратно, опускаясь по уровню жизни до 1990-х, либо идем вперед, в экономику, основанную на активности самостоятельных, умных людей", - добавил бизнес-омбудсмен.

По итогам обработки 99,83% протоколов Борис Титов набрал 0,76% (555 тыс. 189) голосов и занимает шестое место на выборах президента РФ.