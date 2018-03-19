В ЦИК объяснили расхождения в числе избирателей РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев считает, что цифры по итогам голосования на выборах президента России отражают активность избирателей.

"Цифры, которые мы имеем по результатам голосования, абсолютно корректно отражают и активность избирателей и правомерность их участия в избирательной кампании",- сказал Булаев на заседании ЦИК в понедельник.

Он сообщил, что число избирателей, которые проголосовали на выборах, отличается от цифры, от которой считался процент голосования.

"У нас количество избирателей на момент начала голосования - 107 млн 210 тысяч с небольшим, после того, как мы завершили, число избирателей по протоколу внесенные в списки (составило- ИФ) 108 млн 700 тысяч Возникает закономерный вопрос, что произошло и откуда взялись эти избиратели",- сказал он.

По словам зампреда ЦИК, такая разница объясняется множеством факторов.

"Обычная практика, связанная с тем, что на начало голосования в списках избирателей естественно нет тех людей, которые написали, в данном случае, в этом году, так называемые, специальные заявления. Этого человека из списка избирателей на участке исключили и, естественно он, не включенный в списки избирателей, уменьшил количество избирателей на данном участке, и таких заявлений было несколько сот тысяч",- рассказал Булаев.

Он добавил, что в изначальных списках избирателей также не считаются избиратели, голосующие за рубежом, военные, а также люди, поменявшие место жительства, не прописавшись, не включаются избиратели военнослужащие.

"Никто никаких дополнительных избирателей не включал", - подчеркнул Булаев.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента РФ с рекордным результатом в 76,6% голосов.