За выборами в Москве следили почти 8,5 тысячи наблюдателей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - На столичных избирательных участках за ходом голосования на президентских выборах и подсчетом голосов следили 8407 наблюдателей. Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников "Интерфаксу" в понедельник.

"Общее число наблюдателей в Москве составило 8407 человек. Наибольшее представительство было у Общественной палаты Москвы - 3497 наблюдателей, кандидата Владимира Путина представлял 2591 наблюдатель", - рассказал Шапошников, являющийся также замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Москве.

По его данным, от кандидата Ксении Собчак за ходом выборов наблюдали 512 человек, Григория Явлинского - 447, Максима Сурайкина - 409, Бориса Титова - 283, Сергея Бабурина - 214. Меньше всего было наблюдателей, представляющих интересы лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 152.

Выборы в Москве 18 марта проходили на 3620 участках. По данным Мосгоризбиркома, существенных нарушений в столице не зафиксировано.