ЦИК задумался о проверке избиркомов Петербурга из-за большого числа жалоб

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком может провести комплексную проверку избирательных комиссий Санкт-Петербурга в связи с множеством обращений, связанных с голосованием и подведением итогов на выборах президента РФ.

"У ЦИК вызывает озабоченность факт поступления большого количества обращений, связанных с голосованием и подведением его итогов на территории Санкт-Петербурга. Изложенные в обращениях сведения не влияют на достоверность результатов волеизъявления граждан на выборах, однако требуют дополнительного анализа со стороны ЦИК", - сообщается в проекте постановления.

"В целях проведения анализа работы избиркомов Санкт-Петербурга на выборах президента аппарату ЦИК представить предложения по составу, порядку и срокам проведения комплексной проверки деятельности указанных комиссий с участием членов ЦИК", - отмечается в проекте постановления.

Предварительные результаты выборов

19 марта ЦИК РФ сообщил, что по итогам обработки 99,83% протоколов на выборах президента РФ победил самовыдвиженец Владимир Путин, получивший рекордный результат - 76,6% голосов избирателей (56 млн 200 тыс. человек). Второе место по результатам голосования занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,90% (8 млн 648 тыс. голосов). На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% (4 млн 151 тыс. голосов), на четвертом - кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тыс. голосов).

Пятое место занял лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 1,04% (765 тыс. 122 голоса). Бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов набрал 0,76% (555 тыс. 189 голосов), кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,68% (498 тыс. 575 голосов), кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - 0,65% (477 тыс. 903 голоса).

Окончательные итоги выборов президента России ЦИК обещал подвести в течение десяти дней.