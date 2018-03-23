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Прошедшими 18 марта выборами остались удовлетворены 87% россиян

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (87%) удовлетворены прошедшими 18 марта выборами президента РФ, сообщает ВЦИОМ.

По данным социологов, это максимальный суммарный показатель за последние три избирательные кампании: в 2012 году выборами были удовлетворены 71% россиян, в 2008 году - 72%. Доля тех, кто выбирает вариант ответа "полностью удовлетворен", выросла за 10 лет с 28% до 70%. (Респонденты отвечали на вопрос "В целом, Вы удовлетворены тем, как прошли президентские выборы 18 марта 2018 года, или нет?", выбирая один из вариантов ответа).

Согласно результатам опроса, доверие к результатам голосования также достигло максимума за все периоды измерений: 60% граждан уверены, что результаты выборов соответствуют волеизъявлению народа, еще 28% допускают, что были какие-то "подтасовки на местах", но не считают, что они оказали влияние на общий итог.

Только 7% россиян выражают недоверие результатам выборов. 5% ответить затруднились.

Отвечая на соответствующий вопрос социологов, 60% респондентов сказали, что случаи нарушений в ходе голосования им не известны.

Те, кто владеет подобного рода информацией, чаще всего получали ее из СМИ: 20% - по ТВ, радио, из печатных изданий, 17% - из интернета. Лишь 2% респондентов сообщили, что сталкивались с нарушениями лично, 3% - со слов родных и знакомых.

Инициативный всероссийский опрос проведен 19-20 марта среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

По предварительным данным, на выборах президента РФ 18 марта убедительную победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

Теги: ВЦИОМ, выборы-2018
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