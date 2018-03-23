Дату инаугурации Путина объявят позже

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Кремль сделает дополнительное заявление относительно даты инаугурации президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В связи с объявлением окончательных итогов выборов президента РФ в ходе общения с журналистами в пятницу Пескова спросили, когда состоится инаугурация главы государства.

"Мы сделаем дополнительное объявление на этот счет, пока не буду заявлять", - сказал Песков.

В пятницу Центризбирком России утвердил итоги выборов президента РФ, согласно которым действующий глава государства Владимир Путин занял первое место, получив 76,69% голосов.