В России Президентская кампания-2018

Президент Гайаны поздравил Путина с победой на выборах

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Гайаны Дэвидом Грэйнджером по телефону вопросы двустороннего сотрудничества.

"Дэвид Грэйнджер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Подтверждена взаимная заинтересованность в развитии российско-гайанского сотрудничества по различным направлениям", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

В нем уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе гайанской стороны.

Центризбирком 23 марта признал прошедшие выборы президента России состоявшимися и действительными. Владимир Путин избран на должность президента Российской Федерации, получив 76,69% голосов. Он получил 56 млн 430 тысяч 712 голосов, "то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании".

Теги: Гайана, Владимир Путин
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