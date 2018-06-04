Информирование россиян о президентских выборах обошлось почти в 700 млн руб.

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На информирование населения о президентских выборах были потрачены 685,9 млн рублей, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии в понедельник.

По его словам, 60% этой суммы пошло на наружную рекламу, в том числе билборды и растяжки. "37% - на изготовление печатной продукции, 3% - на размещение аудио и видеороликов, в том числе на светодиодных экранах в общественных местах", - пояснил Булаев.

Он добавил, что более 200 млн ушло на применение на участках Комплексов обработки избирательных бюллетеней и Комплексов электронного голосования. При этом Булаев отметил, что последние обходятся слишком дорого.

Эти данные приведены в финансовом отчете ЦИК по организации и проведению выборов президента РФ, который был утвержден Центризбиркомом на заседании в понедельник.