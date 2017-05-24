В Перми открылась выездная сессия Петербургского экономического форума

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Выездная сессия Петербургского международного экономического форума открылась в среду в Перми, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с церемонии открытия.

Основной темой заседания станет обсуждение способов привлечения инвестиций в реальный сектор экономики и эффективного использования инструментов, предоставляемых государством и институтами развития. В программе форума - пленарное заседание и брифинг-сессии, посвященные вопросам продвижения российской продукции на внешних рынках и маркетингу территорий.

Также в рамках выездной сессии состоится обсуждение перспектив развития города Чусовой (Пермский край), в марте этого года получившего статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

"Городу удалось получить особый статус, который подразумевает специальное управление, льготные ставки по налогам и особые условия для резидентов. О порядке получения статуса резидента, площадках для размещения производств и возможностях привлечения кадров участники выездной сессии ПМЭФ смогут узнать на презентационной сессии", - отмечается в материалах форума.

Организатором выездной сессии выступает фонд "Росконгресс" совместно с Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром. Петербургский международный экономический форум состоится 1-3 июня.