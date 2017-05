Любимая певица папы римского выступит на Петербургском экономическом форуме

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Участникам Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 1 по 3 июня, предложат богатую культурную программу, включая концерты классической музыки и фестиваль на Дворцовой площади.

Как сообщили организаторы ПМЭФ, накануне дня-открытия форума уже прибывшие гости смогут посетить большой гала-концерт в Михайловском театре. В среду, 31 мая, здесь выступят звезды российского балета, концерт посвятят борьбе с онкологическими заболеваниями. На сцену выйдут Николай Цискаридзе, Екатерина Кондаурова и Иван Оскорбин, Денис и Анастасия Матвиенко, Марат Шемиунов и другие артисты.

В этот же день в городе откроется фестиваль искусств "Дворцы Санкт-Петербурга". В Зимнем дворце будет исполнена опера "Сельская честь" при участии сводного хора из 120 человек и звезд мировой оперы.

"Солируют прима из Италии, обладательница великолепного сопрано, последняя ученица Ренаты Тебальди и любимая певица папы римского Кьяра Таиджи и знаменитый испанский тенор Серхио Эскобар. За пульт "Таврического" оркестра встанет один из лучших современных дирижеров - Марко Гвидарини", - отмечают организаторы.

Государственный Эрмитаж также пригласит участников форума на открытие выставки одной картины - произведения венецианского живописца Джованни Баттисты Тьеполо "Страшный суд". Картина была написана в 1730-1735 гг., она экспонируется в музее города Виченце и привезена в Петербург на временную выставку. Открытие запланировано на 1 июня.

В пятницу, 2 июня, состоится традиционный прием от имени губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Как и в прошлом году, он пройдет в центральном выставочном зале "Манеж". Из культурных "угощений" - фотовыставка The Best of Russia, экспозиция работ художника из Бурятии Даши Намдакова и джаз в исполнении петербургских музыкантов.

В рамках ПМЭФ в городе пройдет и международный турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 68. Главным событием вечера на турнире станет титульный бой за звание чемпиона в тяжелом весе между спортсменами Сергеем Павловичем и Михаилом Мохнаткиным.

В завершающий день форума 3 июня масштабное шоу состоится на Дворцовой площади, куда приглашают всех любителей творчества Виктора Цоя. Здесь пройдет музыкальный фестиваль, посвященный 55-летию рок-исполнителя. Перед зрителями выступят рок-коллективы "Пикник", "Пилот", "Кукрыниксы" и другие, музыканты исполнят наиболее известные песни группы "Кино".

Любителей классического искусства в этот день ждут в Александринском театре, на сцене которого выступит Миланский симфонический оркестр им.Джузеппе Верди. Коллектив исполнит увертюру фа мажор Петра Чайковского, Григорианский концерт для скрипки с оркестром Oтторино Респиги и симфонию № 4 ми минор Иоганнеса Брамса.

В культурную программу форума войдут также многочисленные мероприятия в музеях Петербурга, тематические фотовыставки и экспозиционные проекты, а также концерты и спектакли. В культурной программе форума появится новый формат: посещение музеев Петербурга и его пригородов по предъявлению бейджа участника. Это Екатерининский и Александровский парки, Русский музей, музей Фаберже, государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет с 1 по 3 июня в "Экспофоруме". Официальная церемония открытия форума состоится 1 июня.

На сайте форума зарегистрировались уже свыше 5 тыс. участников. Деловая программа включает 108 мероприятий с участием 500 спикеров, в том числе президента Республики Молдова Игоря Додона и президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика. В Петербург прибудут 39 иностранных министров из 26 стран, делегаты из 72 субъектов РФ, более 250 глав иностранных и около 700 руководителей российских компаний. В работе ПМЭФ примут участие более 2,5 тыс. журналистов из 35 стран, порядка 1 тыс. волонтеров, а также 10 членов Клуба нобелевских лауреатов.