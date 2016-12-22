Глава "РусГидро": обеспечим дивиденды продажей непрофильных активов и снижением издержек

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "РусГидро" готово завершить сделку по докапитализации своей дальневосточной "дочки" - ПАО "РАО ЭС Востока" за счет ВТБ. Деньги необходимы на решение долговой проблемы компании, ведь большой объем процентных выплат препятствует развитию электроэнергетики в регионе. Докапитализация обсуждалась несколько лет, предлагалось несколько вариантов решения вопроса, в том числе с участием средств госбюджета, государственных гарантий, денег "Роснефтегаза", однако в итоге было выбрано решение, которое не потребовало прямого участия государства.

Теперь компания должна максимально сосредоточиться на росте своей стоимости и выплате дивидендов. Председатель правления - генеральный директор "РусГидро" Николай Шульгинов уверен, что это удастся сделать за счет достройки станций, оптимизации операционных и инвестиционных расходов, и продажи непрофильных активов. Об этом он рассказал в интервью "Интерфаксу".

Сделка на финишной прямой

- Одним из наиболее запоминающихся событий года стало наметившееся наконец решение проблемы задолженности дальневосточной "дочки" "РусГидро" - ПАО "РАО ЭС Востока" за счет средств ВТБ. Как идет реализация сделки с банком?

- Реализация сделки уже фактически началась. 12 декабря дан старт реализации преимущественного права действующими акционерами компании, которая продлится до 28 декабря. После этого предполагается начало открытой подписки на акции, ВТБ приобретет дополнительные акции и пакет квазиказначейских акций с последующим подписанием форвардного контракта.

Важно сказать, что вопрос рефинансирования задолженности в объеме 55 млрд руб. поддержан Владимиром Путиным. Я благодарен президенту за то, что найдено решение для данной проблемы, которая существовала в компании много лет.

Кроме того, члены совета директоров единогласно поддержали именно такую структуру сделки. Мы долго шли к ее реализации и рады, что смогли обосновать совету директоров правильность решения.

Была проведена огромная работа по оптимизации и инвестиционной программы группы, и структуры самой сделки, что позволило существенно снизить как потребность компании в средствах для рефинансирования, так и улучшить ее параметры, как для государства, так и для "РусГидро". Сделка не предполагает использования ранее полученной государственной гарантии, а также не предусматривает выпуск облигаций со стороны "РАО ЭС Востока", которые ранее предполагалось обеспечить госгарантией. Таким образом, сделка пройдет без отвлечения ресурсов госбюджета.

И мы уже на этом этапе, когда сделка еще не завершена, видим правильность выбранной стратегии. Буквально на днях агентство Standard & Poor's улучшило прогноз по кредитному рейтингу компании, назвав среди причин ожидаемое рефинансирование задолженности "РАО ЭС Востока" через форвардный контракт с ВТБ.

- Как идет работа над разработкой долгосрочной программы роста стоимости компании? Каковы ее основные параметры?

- Она разрабатывается и должна гарантировать, что объем компенсируемой банку разницы между ценой продажи и расчетной форвардной ценой либо будет отсутствовать, либо окажется минимален. Таким образом, мы снимем риски использования собственных средств для возврата денег банку. Ключевые элементы программы - рост свободного денежного потока и дивидендов, оптимизация операционных и инвестиционных расходов, кредитного портфеля, повышение прозрачности деятельности компании для акционеров, совершенствование систем мотивации, а также внедрение механизмов контроля целевого использования средств.

- После докапитализации "РусГидро" планировало реструктуризировать бизнес на Дальнем Востоке. Что он будет собой представлять?

- "РАО ЭС Востока" сохранит статус юридического лица, но управлять энергетикой региона будет "РусГидро". Мы уже приступили к объединению управленческих аппаратов. Сейчас занимаемся уменьшением количества уровней управления, что увеличит скорость принятия решений. Создается четкая система ответственности за состояние объектов и растет контроль за использованием средств "дочек". В следующем году мы планируем перейти к модели, в которой "РусГидро" останется единоличным исполнительным органом "РАО ЭС Востока" и начнет фактически управлять субгруппой, как ранее это делал исполнительный аппарат "РАО ЭС Востока".

- Какой на конец года долг у группы "РАО ЭС Востока"? Что будет с остатком долга после докапитализации?

- Общая задолженность по кредитам и займам компаний дальневосточного холдинга на 1 декабря составила 108,4 млрд руб. Абсолютно вся привлекаемая от ВТБ сумма в 55 млрд руб. пойдет исключительно на рефинансирование долговых обязательств компаний "РАО ЭС Востока" с наибольшим уровнем процентных ставок и минимальной платой за досрочное погашение. Это позволит нам рефинансировать наиболее критичную часть задолженности. Работа по улучшению условий обслуживания остающихся кредитов будет, безусловно, продолжена - так же, как и программа по продаже непрофильных активов и сокращению издержек. Все это позволит существенно улучшить финансовое положение дальневосточных компаний холдинга, и направить средства, которые сейчас идут на обслуживание кредитов, на модернизацию, техническое перевооружение объектов энергетики, то есть гарантировать надежную работу всей дальневосточной энергетики.

- Вы говорили, что планируете новые заимствования в 2017 году. О чем идет речь?

- "РусГидро" не выходило на рынки заимствований с марта текущего года. Ставка по кредитам, привлекаемым в настоящее время компаниями холдинга "РАО ЭС Востока", меньше ключевой ставки ЦБ. Индикативная текущая ставка может составить порядка 9,5% годовых. План заимствований на 2017 год еще не сформирован, но компания будет по-прежнему придерживаться консервативной финансовой политики и стремиться к привлечению новых заимствований только на цели рефинансирования текущей задолженности.

Уверен, что недавний пересмотр рейтинговым агентством прогноза по "РусГидро" будет способствовать дальнейшему улучшению параметров заимствований.

- Готова ли уже программа сокращения издержек и что она собой представляет?

- Мы провели анализ деятельности "РусГидро" по трем ключевым направлениям: операционные расходы, инвестиционная деятельность и расходы на административно-управленческий персонал. Ожидаемый эффект может составить до 15 млрд руб. ежегодно в части операционных расходов и совокупно - 62,8 млрд руб. в части инвестиционных расходов. Этот целевой эффект достижим в течение трех лет. При этом в части инвестиционных расходов наибольшая часть экономии - около 58 млрд руб. в период до 2020 года - достигается за счет пересмотра объемов и графиков финансирования программ технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) ГЭС. Это достигается за счет сглаживания графиков финансирования и пересмотра договоров с крупными поставщиками, например, с Voith Hydro по Саратовской ГЭС. Кроме того, мы работаем над повышением эффективности закупочных процедур. Важно отметить при этом, что оптимизация не окажет влияния на качество работы наших объектов. Это была наша принципиальная позиция, что сокращение затрат не должно приводить к ухудшению состояния и эксплуатационных характеристик оборудования, должна обеспечиваться высокая надежность всего производственного комплекса и достойная заработная плата обслуживающему его персоналу.

Уже есть предварительные итоги оптимизационных мероприятий в 2016 году. По ПАО "РусГидро" мы снизили расходы на услуги сторонних организаций, это консалтинг, IT, реклама, примерно на 30%, на управленческий персонал и расходы социального характера - почти на 25%, на ремонт, техническое обслуживание оборудования, зданий, сооружений - на 19%, арендную плату - на 10%.

При этом мы понимаем, что основной потенциал снижения затрат лежит в оптимизации деятельности холдинга "РАО ЭС Востока", и именно эта работа будет для нас одним из ключевых приоритетов в 2017 году.

- Принята ли уже новая система ключевых показателей эффективности для менеджмента, что она включает? За какие заслуги топ-менеджмент сможет получить наибольший бонус?

- Мы уже поменяли подход в системе мотивации, и, в соответствии с решением совета директоров, изменения вступят в силу с 1 января 2017 года. Во-первых, система теперь имеет важную долгосрочную и рыночную составляющую. Это означает объединение интересов менеджмента и акционеров в росте капитализации. Программа долгосрочной мотивации состоит из трех ключевых показателей эффективности. Это рентабельность инвестиций акционеров, которая должна превышать динамику индекса ММВБ за отчетный период, достижение целевого показателя свободного денежного потока и выполнение интегрального инновационного КПЭ.

- Какие активы включены в список непрофильных и могут быть проданы?

- Самые разные. Есть, например, большое количество активов с низкой ликвидностью. Например, после строительства ГЭС остаются жилые поселки, транспортная и коммунальная инфраструктура. На них трудно найти покупателей даже при проведении повторных конкурентных процедур. Иногда приходится переносить сроки их реализации либо безвозмездно передавать в муниципальную собственность. Тем не менее, планомерная работа по ним также ведется.

Наша цель - минимизировать затраты на содержание таких активов. За 11 месяцев 2016 года "РусГидро" реализовало 96 активов стоимостью 15,2 млрд руб. - в том числе продано 62 объекта недвижимости. Еще 33 объекта инфраструктуры и социально-бытового назначения переданы безвозмездно. До конца года мы планируем дополнительно реализовать еще около 50 непрофильных объектов недвижимости.

Совокупная балансовая стоимость непрофильных активов, планируемых к реализации, составляет 9,8 млрд руб. В 2017 году планируется продать около сотни объектов. В настоящее время активизировались переговоры с РЖД по продаже доли на 78 объектах железнодорожной инфраструктуры линии "Известковая - Чегдомын".

Кроме того, есть ряд активов, которые нельзя назвать непрофильными для "РусГидро", но их реализация не скажется на основной деятельности группы. Совсем недавно мы завершили продажу плотин Ангарского каскада за почти 11 млрд руб. группе "Евросибэнерго" и 100% в ООО "Энергосбытовая компания Башкортостана" за 4,1 млрд руб. группе "Интер РАО" . Это позволило получить значительные средства в компанию, которые позволят нам несколько улучшить ситуацию с ликвидностью, пройти инвестиционный пик 2017 года и выполнить дивидендное задание государства.

Также в настоящий момент мы уже начали работу по анализу возможной продажи пакета акций "Иркутской сетевой компании". По остальным активам пока преждевременно что-либо говорить.

- Могли бы дать прогноз по финансовым результатам и по выработке на 2016 и 2017 годы?

- Выработка ГЭС зависит от гидрологической обстановки, повторяемости маловодных и многоводных периодов. Соответственно, трудно прогнозируемы и финансовые показатели, зависящие от выработки. На начало декабря запасы воды в водохранилищах крупных ГЭС "РусГидро" составили 95-110% от среднемноголетних значений. В соответствии с этими данными и прогнозом притока воды, представленным Росгидрометом на четвертый квартал, выработка электроэнергии на ГЭС "РусГидро" ожидается в районе 90 млрд кВт.ч. Это более чем на 16% превышает значения прошлого года. Если приточность на реках России будет на уровне среднемноголетних значений, то выработка электроэнергии в первом квартале 2017 года также ожидается на достаточно высоком уровне - она определяется необходимостью предполоводной сработки водохранилищ.

Но, безусловно, мы ожидаем неплохой рост основных показателей по всем ключевым сегментам нашего холдинга - и гидрогенерации, и в "РАО ЭС Востока", и по сбытовым компаниям. Дополнительным стимулом для роста показателей в 2017 году должны стать пуски объектов, намеченные на конец этого и следующий годы.

- "РусГидро" выплатило 50% прибыли в качестве дивидендов. Есть ли у компании возможность держать эту планку?

- В части дивидендов мы придерживаемся и будем придерживаться решений правительства, касающихся распределения прибыли компаниями с госучастием. Мы справляемся с поставленными задачами. Хотя на будущий год у нас приходится пик финансирования инвестпрограммы, выплата дивидендов может быть обеспечена и за счет оптимизации издержек и продажи непрофильных активов. В целом выплата дивидендов в размере 50% не окажет негативного влияния ни на деятельности компании, ни на работу объектов.

Старое строительство по-новому

- Нынешний год вы заканчиваете пусками двух станций - Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и Зарагижской ГЭС. Какие объекты вы планируете запустить в следующем году?

- В части ГЭС в 2017 году планируем пустить Нижне-Бурейскую ГЭС в Амурской области мощностью 320 МВт. Что касается объектов тепловой энергетики, то мы уже завершили строительство II очереди Благовещенской ТЭЦ. В 2017 году планируем пустить I очередь Якутской ГРЭС-2 мощностью 193,5 МВт по производству электроэнергии и 467 Гкал/ч по производству тепловой энергии. На 2018 год на территории Дальнего Востока запланированы пуски I очереди Сахалинской ГРЭС-2, а также ТЭЦ в городе Советская Гавань мощностью по 120 МВт каждая.

- Принято ли решение о судьбе проекта Загорской ГАЭС-2?

- Проект восстановления Загорской ГАЭС-2 должен быть представлен совету директоров в первом квартале 2017 года. Пока давать какие-либо оценки и прогнозы преждевременно.

- Вы удовлетворены объемом страхового возмещения?

- Страховое урегулирование по Загорской ГАЭС-2 завершено в 2016 году. "СОГАЗ", "Ингосстрах" и "АльфаСтрахование" возместили 8,2 млрд руб. Процесс урегулирования занял более двух с половиной лет и проводился на основании оценок экспертных организаций, которые привлекались и "РусГидро", и страховыми компаниями. Объемом страхового возмещения мы удовлетворены. Получено именно то, что и было предусмотрено договорами страхования и что соответствует оценке ущерба независимыми экспертами.

- Что будет с проектом строительства Зарамагской ГЭС?

- Эта стройка продолжается и довольно активно. В августе там завершили один из самых сложных объектов - вертикальную шахту глубиной 508 м. На постсоветском пространстве у нее нет аналогов. После этого началось бетонирование дна бассейна суточного регулирования. Идут монтажные работы в двух турбинных водоводах, каждый из которых длиннее 900 метров. Плановый срок ввода мощности - 2018 год.

- При прежнем руководстве "РусГидро активно обсуждалась тема строительства противопаводковых ГЭС, а также Ленинградской ГАЭС, приглашались китайские партнеры в эти проекты. Что сейчас с ними происходит? Компания совсем от них отказалась или отложила?

- В 2016 году поручение президента о разработке и утверждении программы строительства новых гидроэнергетических объектов на притоках реки Амур снято с контроля. В настоящее время инвестпрограмма "РусГидро" доработана, в ее новой версии их не будет. Что касается проекта Ленинградской ГАЭС, то в инвестиционной программе "РусГидро" предусмотрены только затраты, связанные с приостановкой строительства ГАЭС в связи с отсутствием целевых источников финансирования и гарантий окупаемости этого проекта при текущем регулировании.

- Планирует ли "РусГидро" продолжать международную деятельность?

- Да, планируем, и не только планируем, но и продолжаем по двум основным направлениям. Первое - это привлечение зарубежных технологий и инвестиций для реализации проектов на территории России. Работа с японскими, китайскими и корейскими партнерами в этом направлении идет. На днях в Японии, во время визита туда президента Владимира Путина, мы заключили соглашение о технологическом сотрудничестве с японской компанией Mitsui. Сотрудничать мы будем по пяти направлениям: ветровая и геотермальная энергетика, проекты ГАЭС, водородные проекты и модернизация тепловых станций.

Это вообще был очень плодотворный визит. Там же мы подписали соглашение с Mitsui и Komaihaltec о локализации производства по ветровым проектам и соглашение с Kawasaki Heavy Industries и Sojitz Corporation по расширению использования газотурбинных установок на объектах Дальнего Востока.

Второе направление касается наших проектных институтов. Мы намерены вернуть их на внешний рынок изысканий, проектирования и инжиниринга. Он им знаком. Примером их работы может служить проектирование системы технического водоснабжения индийской АЭС "Куданкулам" и проектирование Рогунской ГЭС в Таджикистане.

- На Дне инвестора вашей компании прозвучало заявление, что вы не будете начинать никаких крупных проектов, которые не гарантируют окупаемость. А как насчет проектов в области ВИЭ? Какие проекты в этом направлении станут основными в ближайшее время?

- "РусГидро" продолжает заниматься ветро-, солнечной и геотермальной энергетикой. Большую часть таких проектов ведет "РАО ЭС Востока", и они относятся к изолированным районам, не входящим в единую энергосистему. Опыт показал, что использование технологий солнечной и ветровой энергетики может принести экономический эффект за счет сокращения потребления дорогого завозного дизельного топлива. Это выводит их на окупаемость. Уже построено 16 солнечных и 3 ветровых станции, прорабатывается еще 178 объектов ВИЭ суммарной мощностью около 146 МВт. Кроме этого, "РусГидро" осуществляет разработку проектной документации по малым ГЭС, прошедшим конкурсный отбор по договорам о предоставлении мощности (ВИЭ). В 2018 году планируется ввод мощности МГЭС Усть-Джегутинская и МГЭС Барсучковская всего в размере 10,61 МВт, а также в 2019 году - Верхнебалкарской МГЭС в размере 10 МВт.

- На последнем совещании по подготовке к зиме вы говорили о росте аварийности в компании. Не могли бы вы пояснить - насколько, по вашему прогнозу, может увеличиться аварийность?

- С 2012 по 2016 год "РусГидро" снизило количество аварий на своих объектах со 135 до 78 в год. И даже прогнозируемое увеличение аварийности в 2017 году значительно ниже показателей 2012 года. Прогноз основывается на анализе технического состояния наших объектов, а с каждым годом они становятся на год старше.

На совещании мы акцентировали внимание Минэнерго на данном вопросе. В первую очередь, речь идет о "РАО ЭС Востока". Там средний уровень физического износа основного оборудования составляет по генерирующим активам - 78%, по сетям - 60%. Это высокие, но не критические уровни. Отрасли нужно кардинальное долгосрочное тарифное решение для обеспечения возвратности инвестиций в замену и модернизацию оборудования. Тем не менее, по ряду крупных ГЭС мы продолжаем реализацию программы комплексной модернизации основного оборудования. Для большинства объектов масштабные инвестиции оправданы, хотя есть и такие объекты, где вложения не окупятся никогда. На них мы применяем практику частичной модернизации, чтобы обеспечить их надежную работу и гарантировать их безопасность.

- Как идет работа над тем, чтобы вернуть деньги, вложенные в Верхне-Нарынский каскад ГЭС? Обратились ли вы в международный арбитраж?

- Представители правительств России и Киргизии, а также уполномоченные организации проводят переговоры по расторжению соглашений. Их цель - разрешение спорных вопросов и разногласий, в первую очередь - по определению окончательной суммы компенсируемых затрат, понесенных нашей компанией. Для нас это нестандартная ситуация, и пока взаимоприемлемого решения с киргизской стороной достичь не удалось. Мы продолжаем изучать различные варианты решения вопроса и готовим пакет соответствующих предложений. Речь идет о возврате $39 млн - это основной долг плюс проценты. В международный арбитраж пока не обращались.

- В свое время Счетная палата критиковала компанию за то, что деньги на строительство энергообъектов на Дальнем Востоке лежат в Сбербанке без движения. А сейчас каков остаток средств и где средства?

- Счетная палата указывала, что "РусГидро" получило доходы от размещения временно свободных средств, которые выделялись на строительство энергообъектов Дальнего Востока. То, что эти средства тоже должны быть использованы на строительство, никем не оспаривалось. Мы совместно с Минэнерго, Минэкономразвития и Сбербанком включили в условия договора положение, по которому все полученные проценты за вычетом налогов и услуг по банковскому сопровождению расходуются под контролем Сбербанка и независимых инжиниринговых компаний именно на финансирование дальневосточных строек. Соответствующее распоряжение правительства есть. Неиспользованные целевые средства освобождены от казначейского контроля и продолжают использоваться точно так же через систему обособленных счетов участников строительства.

- Ваше назначение было достаточно неожиданным для отрасли. А для вас?

- Я работаю в энергетике более 40 лет, и отрасль стала для меня, без преувеличения, делом жизни. За это время было много сложных и интересных задач. Назначение в "РусГидро" стало еще одной такой задачей.

- Вы проработали в компании полный год, что было за это время главным?

- Главная задача - это повышение эффективности деятельности всего холдинга. При этом акцент - на развитие компании с опорой на собственные ресурсы. Была начата оптимизация, которая затронула сотни бизнес-процессов. Проведена работа над повышением эффективности закупочной деятельности, снижением операционных и неэффективных инвестиционных затрат. Усовершенствована система управления, снижены затраты за счет оптимизации непроизводственных расходов.

Второй задачей, которой уделялось повышенное внимание, было улучшение показателей деятельности "РАО ЭС Востока". Мы реализовали ряд мер по стабилизации работы энергетических активов в этом регионе - как по реструктуризации долговой нагрузки, так и по улучшению тарифного регулирования. В начале 2017 года планируем закрыть сделку по докапитализации. Мы опубликовали результаты по МСФО за 9 месяцев и по большинству позиций показали очень хорошую динамику, которая, надеюсь, будет устойчивой.