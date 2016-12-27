Cергей Лавров: Преждевременно говорить, как пойдет работа с республиканской командой в США

Министр иностранных дел РФ рассказал о сотрудничестве с Турцией и Ираном и поделился видением будущего диалога с администрацией Трампа

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал "Интерфаксу" о том, какое значение имеет освобождение Алеппо в Сирии, о сотрудничестве с Турцией и Ираном на сирийской направлении, а также выразил надежду на прагматичный диалог с администрацией Дональда Трампа по двусторонней и региональной повестке дня.

- Сергей Викторович, является ли освобождение Алеппо от боевиков ключевым шагом на пути к сирийскому урегулированию и станет ли переломным моментом в борьбе с террористами в САР? Готова ли Россия поддержать Дамаск в освобождении от террористов всей оставшейся Сирии?

- Освобождение Алеппо, несомненно, – важный этап на пути очищения Сирии от террористов. Это событие имеет не только военное, но и важное политическое значение – речь идет о крупнейшем городе, экономической столице страны.

Во взаимодействии с Турцией и Ираном нам удалось обеспечить добровольную эвакуацию населения, а также организованный выход вооруженной оппозиции из Восточного Алеппо, что спасло немало жизней мирных граждан. К сожалению, предыдущие договоренности с США были сорваны по вине американских партнеров. В Вашингтоне не смогли или не захотели обеспечить главное – отмежевать отряды "умеренной" оппозиции от террористов из ИГИЛ, "ан-Нусры", других экстремистских группировок.

Будем и дальше наращивать взаимодействие с Анкарой, Тегераном, другими странами региона на сирийском направлении. С удовлетворением констатируем, что в мире укрепилось понимание безальтернативности урегулирования кризиса в Сирии политико-дипломатическим путем через общенациональный диалог с опорой на положения Женевского коммюнике 2012 года, резолюции 2254 СБ ООН, решения МГПС.

Последовательно исходим из того, что ликвидация очага терроризма в САР должна быть общим делом всего международного сообщества. Президент России Путин не раз выступал с призывом сформировать широкий антитеррористический фронт на общепризнанной международно-правовой основе и под эгидой ООН. Готовы к конструктивному сотрудничеству на этом направлении со всеми, кому небезразличны судьбы как Сирии, так и собственных стран. Ведь, как показывают события последнего времени, включая подлое убийство российского посла в Турции Карлова, кровавые трагедии в Европе, а до этого – взрыв нашего авиалайнера над Синаем, террористическая угроза, к сожалению, приобрела действительно глобальный характер.

- Остается ли надежда на то, что Сирия не повторит путь Ирака и Ливии и сохранит статус единого унитарного государства, или федерализация в силу сложившихся условий неизбежна?

- Прежде всего отмечу, что проблемы Ирака и Ливии не связаны с характером их государственного устройства – унитарным или федеративным. Они, равно как и Сирия, стали жертвами "геополитической инженерии", близоруких, зачастую корыстных действий, направленных на смену неугодных режимов, навязывание своих моделей развития и ценностей без учета национальных традиций и особенностей. Как результат – серьезное ослабление или даже слом государственности в этих странах, превращение их территорий в плацдарм для многочисленных террористов и экстремистов.

Мы – последовательные сторонники сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии. Неизменно выступаем за то, чтобы САР оставалось единым, многоэтническим, многоконфессиональным, демократическим и светским государством.

Что касается конкретных форм государственного уклада, то решить этот вопрос, как и целый ряд других, способны только сами сирийцы в рамках всеохватывающего общенационального диалога. В ходе недавней встречи в Москве с моими коллегами из Ирана и Турции одобрено совместное заявление, в котором подтверждена готовность наших стран способствовать выработке и стать гарантами будущего соглашения между правительством Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся.

- Сейчас все отчетливее видны очертания команды избранного президента США Трампа. Есть ли основания у российской стороны полагать, в том числе на основе имеющихся контактов с представителями окружения Трампа, что часть его предвыборных обещаний в отношении России будет реализована и расхождения по Сирии, Украине и двусторонним вопросам удастся сгладить?

- Позитивно восприняли позицию избранного президента США Трампа в пользу налаживания нормального диалога. Как неоднократно подчеркивал президент Путин, мы также готовы "пройти свою часть пути", чтобы вернуть двусторонние связи на устойчивую траекторию. Напомню, что их деградация в последние годы произошла не по нашей вине, а в результате целенаправленных действий Вашингтона. Россия всегда была открыта для того, чтобы выстраивать предсказуемое сотрудничество с США на основе принципов равноправия, взаимного уважения и реального учета приоритетов друг друга.

При этом отдаем отчет, что для преодоления тяжелейшего ущерба, нанесенного отношениям при Обаме, потребуются серьезные усилия. Сейчас, наверное, преждевременно говорить о том, как пойдет работа с республиканской командой по конкретным вопросам. В любом случае нужно дождаться инаугурации Трампа 20 января будущего года и вступления в должность выдвинутых им руководителей ведомств, отвечающих за нацбезопасность и внешние дела. Делать выводы на перспективу можно будет, когда мы установим официальные контакты с новой администрацией и увидим ее практические шаги.

Рассчитываем, что удастся наладить прагматичный диалог. Для начала нужно возобновить межведомственное общение, практически полностью свернутое. У нас была очень хорошо себя показавшая двусторонняя президентская комиссия, которая включала 21 рабочую группу по широкому спектру направлений сотрудничества, но в марте 2014 года Вашингтон "заморозил" ее деятельность.

В случае готовности США к конструктивному взаимодействию мы, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный весомый вклад в преодоление острых глобальных и региональных проблем, включая, разумеется, урегулирование сирийского и украинского кризисов. Необходимые предпосылки для этого есть. Особенно востребованной представляется координация усилий наших стран в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

У нас также существуют возможности для реализации взаимовыгодных инициатив в торгово-инвестиционной, инновационной и технологической сферах. Показательно, что, несмотря на санкции и давление Белого дома, американские компании не захотели уходить с российского рынка. Для них он по-прежнему прибыльный и привлекательный. Большой потенциал – у культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми.

Повторю: эффективное сотрудничество между Россией и США возможно. Но только когда в Вашингтоне перестанут использовать инструменты сдерживания, методы шантажа, попытки навязывания своей воли. "Мяч" в данном случае – на американской стороне поля.

Над материалом работали Ольга Голованова и Алексей Эйбоженко