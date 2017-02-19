Главные новости
СпортБой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенеслиВ миреБританские СМИ обвинили Россию в организации переворота в ЧерногорииВ миреИрак объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула
Интервью

Цэндийн Мунх-Оргил: Монголия готова расширить участие в международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Глава МИД Монголии рассказал о том, какой вклад намерена Монголия внести в борьбу с терроризмом

Цэндийн Мунх-Оргил: Монголия готова расширить участие в международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом
Министр иностранных дел Монголии Цэндийн Мунх-Оргил
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргил, посетивший на этой неделе Москву, дал интервью "Интерфаксу", в котором рассказал о том, как видится Улан-Батору участие Монголии в Шанхайской организации сотрудничества, о том, какой вклад намерена Монголия внести в борьбу с терроризмом, о перспективах экономического сотрудничества, а также о том, какие шаги условлено предприняты для энергообеспечения Монголии не в ущерб озеру Байкал.

- Господин министр, на фоне укрепления роли ШОС в политических и экономических сферах, а также запуска процесса расширения числа стран-участниц организации (Индия и Пакистан - ИФ) какова позиция Монголии по работе в рамках ШОС? Есть перспективы смены статуса наблюдателя на статус страны-участницы? Каков подход Улан-Батора к ключевым вопросам деятельности ШОС: региональной безопасности и создания механизмов устойчивого экономического развития?

- Монголия всегда стремится активно участвовать в процессах политического взаимодействия и экономической интеграции в Центральной Азии. Рассматривая Шанхайскую организацию сотрудничества как важный канал участия в региональной многосторонней кооперации, Монголия получила статус государства-наблюдателя ШОС.

Как страна-наблюдатель, мы рады росту международного престижа и авторитета ШОС, расширению числа стран-участниц, сферы ее деятельности и укреплению организационной структуры организации.

Монголия придает первостепенное значение тому, что особенно в последнее время ШОС уделяет значительное внимание экономической интеграции. Особо отмечу, что в целях внесения своего вклада в обеспечение региональной безопасности и экономического развития Монголия прежде всего заинтересована участвовать в конкретных проектах экономического сотрудничества.

- Мировое сообщество столкнулось сейчас с такой угрозой, как международный терроризм. Намерен ли Улан-Батор развивать сотрудничество с соседними странами, в том числе с Россией, в противодействии этой глобальной угрозе? Идет ли обмен информацией и какие-либо другие формы сотрудничества между нашими странами в этой сфере? Намерены ли вы расширять его?

Мы поддерживаем сотрудничество с международным сообществом в деятельности по борьбе с терроризмом и работаем по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН.

Монголия активно сотрудничает с Российской Федерацией по обмену информацией, и наши соответствующие органы тесно взаимодействуют по данной сфере. В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию с 6 по 8 февраля этого года секретарь Совета национальной безопасности Монголии Энхтувшин провел двусторонние консультации со своим российским коллегой - секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, на которых стороны обсудили отдельные аспекты монгольского взаимодействия в сфере обеспечения национальной безопасности, в том числе вопросы противодействия терроризму и сотрудничество по линии специальных служб двух стран.

Также мы подписали протокол с Шанхайской организацией сотрудничества по вопросу о сотрудничестве в борьбе с терроризмом для региональной международной безопасности. Хочу отметить, что Монголия всегда готова расширить международное сотрудничество по борьбе с терроризмом.

- В развитие международных аспектов: проведение в июле 2016 года форума АСЕМ в Улан-Баторе и продуктивное участие Монголии в деятельности международных и региональных организаций и объединений демонстрирует стремление к позиционированию страны в качестве значимого участника международных процессов. Вы намерены укреплять этот тренд?

- Монголия успешно организовала саммит АСЕМ в июле 2016 года в г.Улан-Батор. В нем приняли участие представители из 51 страны-участницы АСЕМ и двух международных организаций. Особенностью этого саммита стало то, что он состоялся в 20-ю годовщину форума АСЕМ.

По итогам саммита АСЕМ были приняты "Заявление председателя" и "Улан-Баторская декларация". Данные документы направлены на увеличение количества идей и инициатив в политических переговорах и сотрудничестве в экономической, социальной и культурной сферах, их плодотворности, а также на укрепление связей. Также их посчитали путеводными документами деятельности АСЕМ на ближайшие 10 лет.

- Господин министр, вы только что посетили Россию с визитом. Годом ранее в ходе визита вашего российского коллеги Сергея Лаврова в Монголию обсуждался вопрос выдачи рублевого кредита Улан-Батору. Идут ли переговоры по этому вопросу, о какой сумме идет речь, на что ее планируется направить? Кроме того, Монголия просила кредит $200 млн от ВТБ для закупки нефтепродуктов. Получили ли вы согласие российской стороны на предоставление такого кредита?

- Да, ведутся переговоры Монгольского банка развития и ВТБ. Монгольская сторона попросила оказать содействие решению вопроса об улучшении условий процентной ставки при предоставлении кредита на сумму $200 млн. Эти средства будут использованы для закупки нефтепродуктов Российской Федерации.

Также в целях реализации крупных совместных проектов в области транспорта, в частности модернизации "УБЖД" и энергетики, наше правительство просило рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита в размере 100 млрд рублей.

Предоставление данных кредитов станет толчком к привлечению российских инвестиций и сотрудничеству с российскими предприятиями.

В ноябре прошлого года премьер-министр Монголии направил письмо председателю правительства РФ о поддержке в преодолении краткосрочного экономического и кредитного платежного испытания. В этих целях мы просили российскую сторону рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита на сумму $100 млн. как финансовую помощь и вопрос о заключении СВОП-соглашения между Центробанками двух стран.

- "Роснефть" заявляла о возможности развития проектов в области разведки и добычи нефти на территории Монголии. Заинтересован ли Улан-Батор в подобном сотрудничестве с российской компанией, готов ли предоставить ей режим наибольшего благоприятствования? Идут ли переговоры о конкретных проектах?

- Монголия заинтересована в привлечении иностранных инвесторов в такой важной отрасли как проведение работ по разведке и эксплуатации нефти на территории Монголии. Тем более мы будем только приветствовать, если компанией "Роснефть" будут предложены конкретные проекты сотрудничества.

- Монголия обладает уникальным транспортно-логистическим потенциалом, особенно по поставкам грузов из Китая в Европу. При этом Россия реализует проект Евразийского экономического союза, а Китай разворачивает концепцию "Экономического пояса Шелкового пути", о необходимости сопряжения которых заявляют Москва и Пекин. Каков подход руководства Монголии по участию в этих интеграционных проектах? Возможно ли "сопряжение" указанных проектов через реализацию монгольского предложения о "Степном пути"? Планируется ли для наращивания объема транзита обновлять Улан-Баторскую железную дорогу при участии российской стороны?

- Важным документом по использованию уникального транспортно-логистического потенциала Монголии является программа создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. Эта программа предусматривает развитие и расширение трехстороннего сотрудничества путем реализации совместных проектов, нацеленных на увеличение торгового оборота, облегчение трансграничных перевозок и развитие инфраструктуры с учетом сопряжения строительства Евразийского экономического союза и "Экономического пояса Шелкового пути", а также инициативы "Степной путь". Монголия планирует активно участвовать в процессах экономической интеграции.

Профильные организации наших двух стран продолжают работу по реализации проектов модернизации и развития АО "УБЖД" в соответствии с подписанным Соглашением о стратегическом партнерстве по модернизации и развитию Улан-Баторской железной дороги от 3 сентября 2014 года. По нашим данным, интенсивно проводятся работы по модернизации систем сигнализации и диспетчерской централизации, а также систем оперативно-технологической связи.

- Некоторое время назад говорилось о планах строительства в Монголии одной или даже двух гидроэлектростанций, которые потенциально могут представлять угрозу Байкалу. Каков подход нового правительства Монголии по данному вопросу, особенно в свете заявлений руководства России о необходимости учета российских интересов? Осложняет ли данный фактор развитие двусторонних отношений и есть ли возможности поиска альтернативных вариантов энергообеспечения Монголии во взаимодействии с Москвой?

- 14 декабря 2016 года в Улан-Баторе состоялось заседание монголо-российской межправительственной комиссии. Там обсуждался вопрос о проекте строительства гидротехнических сооружений на территории Монголии, а именно в бассейне реки Селенга. На этом заседании стороны достигли договоренности создать совместную рабочую группу для комплексного рассмотрения экологических вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии гидротехнических сооружений на водосборной территории Селенги. Планируется провести консультации экспертов в первой половине 2017 года. Мы с российской стороной согласились обмениваться информацией по оценке воздействия на реку Селенга и озеро Байкал от возможного строительства ГЭС.

- В продолжение темы экологии. Монголия и Россия совместно контролируют перемещение через границу редких животных: аргали, дзерена и снежного барса. Удалось ли в этой связи организовать каналы прямой связи уполномоченных органов по охране объектов животного мира, какие еще проекты в сфере экологии планируется осуществлять совместно с Россией?

- Между нашими странами успешно развивается сотрудничество в области охраны окружающей среды. 24-25 ноября 2016 года в Москве состоялось очередное заседание Смешанной монголо-российской комиссии в области охраны окружающей среды, во время которой обсуждались насущные вопросы этой сферы.

Монголия и Россия согласились объединить усилия в разработке совместной программы сохранения и мониторинга трансграничных группировок снежного барса. Вопросы изучения и мониторинга трансграничных группировок снежного барса имеют особую важность для восстановления численности этого хищника в России.

Благодаря успешной деятельности международного монголо-российско-китайского заповедника "Даурия", была решена проблема угрозы исчезновения дзеренов в приграничных районах Монголии и России. На сегодняшний день уже насчитывается около 6100 особей.

Что касается аргали, то российская сторона разработала "Программу реинтродукции аргали в Забайкальском крае". В связи с этим Монголия и Россия договорились продолжить переговоры по данной Программе между уполномоченными ведомствами России и Монголии в 2017 году. Также планируется утверждение программы мониторинга трансграничной группировки аргали в уполномоченных ведомствах России и Монголии в 2017 году.

- Вернемся к общим вопросам. Господин министр, каково место России во внешнеполитических приоритетах Монголии с учетом проводимой на протяжении последних лет политики "третьего соседа"? Как развивается сотрудничество с приграничными территориями РФ, в частности на примере Иркутской области и Бурятии?

- В целом, можно сказать, что двусторонние отношения между двумя странами успешно развиваются.

Развитие дружественных и сбалансированных отношений с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой являются приоритетной задачей внешней политики Монголии. Монголия также официально провозгласила политику "третьего соседа", которая подразумевает развитие партнерских отношений со странами Запада и Востока.

Монгольская сторона придает приоритетное значение развитию и расширению традиционно добрососедских отношений с Россией во всех областях. Мы имеем очень тесное сотрудничество с сибирскими регионами России, где сосредоточены огромные природные ресурсы, также высок производственный, научно-технический и образовательный потенциал. Товарооборот между Монголией и сибирскими регионами РФ составляет более 70% общего товарооборота наших стран. В целях дальнейшей интенсификации нашего сотрудничества монгольская сторона предложила организовать выставки, ярмарки с монгольской продукцией в столицах приграничных субъектов Российской Федерации, например, в Иркутске, Улан-Удэ и т.д.

15-17 февраля этого года состоялся рабочий визит губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Монголию. В ходе него губернатор встретился с руководителями нашей страны и представителями деловых кругов по вопросам укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере.

- Каковы показатели двустороннего товарооборота по итогам 2016 года? Каковы перспективы развития экономического сотрудничества?

По итогам 2016 года товарооборот между Монголией и Россией составил 936 млн. долларов США (экспорт Монголии - 56 млн. долларов, импорт - 880 млн. долларов). Это всего 11% от общего товарооборота Монголии.

Приоритетными направлениями в развитии сотрудничества между Монголией и Россией являются транспорт, энергетика и торговля.

Программа создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай откроет обширные возможности для развития и расширения трехстороннего сотрудничества путем реализации совместных проектов, нацеленных на увеличение торгового оборота, облегчение трансграничных перевозок и развитие инфраструктуры. Приложение программы включает 32 проекта сотрудничества в таких сферах, как транспортная инфраструктура, промышленность и энергетика, туризм и т.д.

Теги: Цэндийн Мунх-Оргил
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Интервью
Александр Новак: соглашение о сокращении добычи нефти будет эффективно, когда будет выполнено на 100%<span class="green">Александр Новак:</span> соглашение о сокращении добычи нефти будет эффективно, когда будет выполнено на 100%
Министр энергетики рассказал о том, как выполняется это соглашение странами ОПЕК и не-ОПЕК, а также о решении других проблем и задач нефтегазовой и энергетической отрасли РоссииПодробнее
Крис Инчкомб: "Роснефть" не стремится добывать во всех регионах мира<span class="green">Крис Инчкомб:</span> "Роснефть" не стремится добывать во всех регионах мира
Директор департамента сопровождения зарубежных проектов разведки и добычи рассказал о планах компании в Бразилии и других странахПодробнее
Глава РФПИ: окно для сделок российских компаний открылось надолго<span class="green">Глава РФПИ:</span> окно для сделок российских компаний открылось надолго
Кирилл Дмитриев рассказал о том, что иностранные инвесторы хотят увидеть в России и как сам фонд выбирает для себя цели инвестированияПодробнее
Сарадж Азиз: мы не поставляем оружие афганским талибам<span class="green">Сарадж Азиз:</span> мы не поставляем оружие афганским талибам
Советник премьер-министра Пакистана по иностранным делам рассказал о перспективах развития двусторонних отношенийПодробнее
Глава Российско-Кыргызского фонда развития: Мы не ломаем банкам их бизнес, а развиваем<span class="green">Глава Российско-Кыргызского фонда развития:</span> Мы не ломаем банкам их бизнес, а развиваем
Кубанычбек Кулматов подтвердил готовность Фонда участвовать в межрегиональных проектахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотохроника 17 февраля6 фото

Фотохроника 17 февраля

Лучшие фото недели10 фото

Лучшие фото недели

Фотохроника 16 февраля7 фото

Фотохроника 16 февраля

Aero India 20178 фото

Aero India 2017

Неделя моды в Нью-Йорке10 фото

Неделя моды в Нью-Йорке

Фотохроника 15 февраля5 фото

Фотохроника 15 февраля

Гости Берлинского кинофестиваля12 фото

Гости Берлинского кинофестиваля

Победители World Press Photo 201722 фото

Победители World Press Photo 2017

59-я церемония вручения "Грэмми"10 фото

59-я церемония вручения "Грэмми"

Федор Конюхов отправился в рекордный полет6 фото

Федор Конюхов отправился в рекордный полет

Прощание с Георгием Тараторкиным7 фото

Прощание с Георгием Тараторкиным

Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото

Вручение премии Гильдии киноактеров США

Презентация новейшего истребителя МиГ-357 фото

Презентация новейшего истребителя МиГ-35

People’s Choice Awards10 фото

People's Choice Awards

Крещенские купания7 фото

Крещенские купания

Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото

Прощание с погибшими при крушении Ту-154

Зимний велопарад в Москве8 фото

Зимний велопарад в Москве

Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото

Празднование Рождества по юлианскому календарю

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото

Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте

Прощание с Андреем Карловым10 фото

Прощание с Андреем Карловым

Жажда искусства6 фото

Жажда искусства

"Краса России 2016"6 фото

"Краса России 2016"

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/178 фото

Уволенные тренеры клубов РФПЛ сезона-2016/17

Россия - Финляндия8 фото

Россия - Финляндия

Россия - Северная Америка8 фото

Россия - Северная Америка

Презентация новинок Apple8 фото

Презентация новинок Apple

Фотохроника 22 августа7 фото

Фотохроника 22 августа

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes10 фото

Cамые высокооплачиваемые звезды по версии Forbes

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-216 фото

В Иркутске презентовали новый пассажирский самолет МС-21

Фотохроника 21 апреля9 фото

Фотохроника 21 апреля

Стартовали продажи нового iPhone9 фото

Стартовали продажи нового iPhone

Apple представила свои новинки12 фото

Apple представила свои новинки

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 16 февраля7 фото
16 февраля
Фотохроника 16 февраля
Aero India 20178 фото
16 февраля
Aero India 2017
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортБой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенеслиВ миреБританские СМИ обвинили Россию в организации переворота в ЧерногорииВ миреИрак объявил о начале операции по освобождению западной части МосулаКультураЗолотого медведя на Берлинале получил фильм Ильдико Эньеди "О теле и душе"
Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов на "Оскар"
Бой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенесли
Ирак объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула
Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 февраля
Китай ограничил импорт угля из КНДР
Жители Владивостока потребовали отменить установку ЭРА-ГЛОНАСС на иномарках
Американский авианосец приступил к патрулированию в Южно-Китайском море
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи