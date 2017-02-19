Цэндийн Мунх-Оргил: Монголия готова расширить участие в международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Глава МИД Монголии рассказал о том, какой вклад намерена Монголия внести в борьбу с терроризмом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргил, посетивший на этой неделе Москву, дал интервью "Интерфаксу", в котором рассказал о том, как видится Улан-Батору участие Монголии в Шанхайской организации сотрудничества, о том, какой вклад намерена Монголия внести в борьбу с терроризмом, о перспективах экономического сотрудничества, а также о том, какие шаги условлено предприняты для энергообеспечения Монголии не в ущерб озеру Байкал.

- Господин министр, на фоне укрепления роли ШОС в политических и экономических сферах, а также запуска процесса расширения числа стран-участниц организации (Индия и Пакистан - ИФ) какова позиция Монголии по работе в рамках ШОС? Есть перспективы смены статуса наблюдателя на статус страны-участницы? Каков подход Улан-Батора к ключевым вопросам деятельности ШОС: региональной безопасности и создания механизмов устойчивого экономического развития?

- Монголия всегда стремится активно участвовать в процессах политического взаимодействия и экономической интеграции в Центральной Азии. Рассматривая Шанхайскую организацию сотрудничества как важный канал участия в региональной многосторонней кооперации, Монголия получила статус государства-наблюдателя ШОС.

Как страна-наблюдатель, мы рады росту международного престижа и авторитета ШОС, расширению числа стран-участниц, сферы ее деятельности и укреплению организационной структуры организации.

Монголия придает первостепенное значение тому, что особенно в последнее время ШОС уделяет значительное внимание экономической интеграции. Особо отмечу, что в целях внесения своего вклада в обеспечение региональной безопасности и экономического развития Монголия прежде всего заинтересована участвовать в конкретных проектах экономического сотрудничества.

- Мировое сообщество столкнулось сейчас с такой угрозой, как международный терроризм. Намерен ли Улан-Батор развивать сотрудничество с соседними странами, в том числе с Россией, в противодействии этой глобальной угрозе? Идет ли обмен информацией и какие-либо другие формы сотрудничества между нашими странами в этой сфере? Намерены ли вы расширять его?

Мы поддерживаем сотрудничество с международным сообществом в деятельности по борьбе с терроризмом и работаем по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН.

Монголия активно сотрудничает с Российской Федерацией по обмену информацией, и наши соответствующие органы тесно взаимодействуют по данной сфере. В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию с 6 по 8 февраля этого года секретарь Совета национальной безопасности Монголии Энхтувшин провел двусторонние консультации со своим российским коллегой - секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, на которых стороны обсудили отдельные аспекты монгольского взаимодействия в сфере обеспечения национальной безопасности, в том числе вопросы противодействия терроризму и сотрудничество по линии специальных служб двух стран.

Также мы подписали протокол с Шанхайской организацией сотрудничества по вопросу о сотрудничестве в борьбе с терроризмом для региональной международной безопасности. Хочу отметить, что Монголия всегда готова расширить международное сотрудничество по борьбе с терроризмом.

- В развитие международных аспектов: проведение в июле 2016 года форума АСЕМ в Улан-Баторе и продуктивное участие Монголии в деятельности международных и региональных организаций и объединений демонстрирует стремление к позиционированию страны в качестве значимого участника международных процессов. Вы намерены укреплять этот тренд?

- Монголия успешно организовала саммит АСЕМ в июле 2016 года в г.Улан-Батор. В нем приняли участие представители из 51 страны-участницы АСЕМ и двух международных организаций. Особенностью этого саммита стало то, что он состоялся в 20-ю годовщину форума АСЕМ.

По итогам саммита АСЕМ были приняты "Заявление председателя" и "Улан-Баторская декларация". Данные документы направлены на увеличение количества идей и инициатив в политических переговорах и сотрудничестве в экономической, социальной и культурной сферах, их плодотворности, а также на укрепление связей. Также их посчитали путеводными документами деятельности АСЕМ на ближайшие 10 лет.

- Господин министр, вы только что посетили Россию с визитом. Годом ранее в ходе визита вашего российского коллеги Сергея Лаврова в Монголию обсуждался вопрос выдачи рублевого кредита Улан-Батору. Идут ли переговоры по этому вопросу, о какой сумме идет речь, на что ее планируется направить? Кроме того, Монголия просила кредит $200 млн от ВТБ для закупки нефтепродуктов. Получили ли вы согласие российской стороны на предоставление такого кредита?

- Да, ведутся переговоры Монгольского банка развития и ВТБ. Монгольская сторона попросила оказать содействие решению вопроса об улучшении условий процентной ставки при предоставлении кредита на сумму $200 млн. Эти средства будут использованы для закупки нефтепродуктов Российской Федерации.

Также в целях реализации крупных совместных проектов в области транспорта, в частности модернизации "УБЖД" и энергетики, наше правительство просило рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита в размере 100 млрд рублей.

Предоставление данных кредитов станет толчком к привлечению российских инвестиций и сотрудничеству с российскими предприятиями.

В ноябре прошлого года премьер-министр Монголии направил письмо председателю правительства РФ о поддержке в преодолении краткосрочного экономического и кредитного платежного испытания. В этих целях мы просили российскую сторону рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита на сумму $100 млн. как финансовую помощь и вопрос о заключении СВОП-соглашения между Центробанками двух стран.

- "Роснефть" заявляла о возможности развития проектов в области разведки и добычи нефти на территории Монголии. Заинтересован ли Улан-Батор в подобном сотрудничестве с российской компанией, готов ли предоставить ей режим наибольшего благоприятствования? Идут ли переговоры о конкретных проектах?

- Монголия заинтересована в привлечении иностранных инвесторов в такой важной отрасли как проведение работ по разведке и эксплуатации нефти на территории Монголии. Тем более мы будем только приветствовать, если компанией "Роснефть" будут предложены конкретные проекты сотрудничества.

- Монголия обладает уникальным транспортно-логистическим потенциалом, особенно по поставкам грузов из Китая в Европу. При этом Россия реализует проект Евразийского экономического союза, а Китай разворачивает концепцию "Экономического пояса Шелкового пути", о необходимости сопряжения которых заявляют Москва и Пекин. Каков подход руководства Монголии по участию в этих интеграционных проектах? Возможно ли "сопряжение" указанных проектов через реализацию монгольского предложения о "Степном пути"? Планируется ли для наращивания объема транзита обновлять Улан-Баторскую железную дорогу при участии российской стороны?

- Важным документом по использованию уникального транспортно-логистического потенциала Монголии является программа создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай. Эта программа предусматривает развитие и расширение трехстороннего сотрудничества путем реализации совместных проектов, нацеленных на увеличение торгового оборота, облегчение трансграничных перевозок и развитие инфраструктуры с учетом сопряжения строительства Евразийского экономического союза и "Экономического пояса Шелкового пути", а также инициативы "Степной путь". Монголия планирует активно участвовать в процессах экономической интеграции.

Профильные организации наших двух стран продолжают работу по реализации проектов модернизации и развития АО "УБЖД" в соответствии с подписанным Соглашением о стратегическом партнерстве по модернизации и развитию Улан-Баторской железной дороги от 3 сентября 2014 года. По нашим данным, интенсивно проводятся работы по модернизации систем сигнализации и диспетчерской централизации, а также систем оперативно-технологической связи.

- Некоторое время назад говорилось о планах строительства в Монголии одной или даже двух гидроэлектростанций, которые потенциально могут представлять угрозу Байкалу. Каков подход нового правительства Монголии по данному вопросу, особенно в свете заявлений руководства России о необходимости учета российских интересов? Осложняет ли данный фактор развитие двусторонних отношений и есть ли возможности поиска альтернативных вариантов энергообеспечения Монголии во взаимодействии с Москвой?

- 14 декабря 2016 года в Улан-Баторе состоялось заседание монголо-российской межправительственной комиссии. Там обсуждался вопрос о проекте строительства гидротехнических сооружений на территории Монголии, а именно в бассейне реки Селенга. На этом заседании стороны достигли договоренности создать совместную рабочую группу для комплексного рассмотрения экологических вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии гидротехнических сооружений на водосборной территории Селенги. Планируется провести консультации экспертов в первой половине 2017 года. Мы с российской стороной согласились обмениваться информацией по оценке воздействия на реку Селенга и озеро Байкал от возможного строительства ГЭС.

- В продолжение темы экологии. Монголия и Россия совместно контролируют перемещение через границу редких животных: аргали, дзерена и снежного барса. Удалось ли в этой связи организовать каналы прямой связи уполномоченных органов по охране объектов животного мира, какие еще проекты в сфере экологии планируется осуществлять совместно с Россией?

- Между нашими странами успешно развивается сотрудничество в области охраны окружающей среды. 24-25 ноября 2016 года в Москве состоялось очередное заседание Смешанной монголо-российской комиссии в области охраны окружающей среды, во время которой обсуждались насущные вопросы этой сферы.

Монголия и Россия согласились объединить усилия в разработке совместной программы сохранения и мониторинга трансграничных группировок снежного барса. Вопросы изучения и мониторинга трансграничных группировок снежного барса имеют особую важность для восстановления численности этого хищника в России.

Благодаря успешной деятельности международного монголо-российско-китайского заповедника "Даурия", была решена проблема угрозы исчезновения дзеренов в приграничных районах Монголии и России. На сегодняшний день уже насчитывается около 6100 особей.

Что касается аргали, то российская сторона разработала "Программу реинтродукции аргали в Забайкальском крае". В связи с этим Монголия и Россия договорились продолжить переговоры по данной Программе между уполномоченными ведомствами России и Монголии в 2017 году. Также планируется утверждение программы мониторинга трансграничной группировки аргали в уполномоченных ведомствах России и Монголии в 2017 году.

- Вернемся к общим вопросам. Господин министр, каково место России во внешнеполитических приоритетах Монголии с учетом проводимой на протяжении последних лет политики "третьего соседа"? Как развивается сотрудничество с приграничными территориями РФ, в частности на примере Иркутской области и Бурятии?

- В целом, можно сказать, что двусторонние отношения между двумя странами успешно развиваются.

Развитие дружественных и сбалансированных отношений с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой являются приоритетной задачей внешней политики Монголии. Монголия также официально провозгласила политику "третьего соседа", которая подразумевает развитие партнерских отношений со странами Запада и Востока.

Монгольская сторона придает приоритетное значение развитию и расширению традиционно добрососедских отношений с Россией во всех областях. Мы имеем очень тесное сотрудничество с сибирскими регионами России, где сосредоточены огромные природные ресурсы, также высок производственный, научно-технический и образовательный потенциал. Товарооборот между Монголией и сибирскими регионами РФ составляет более 70% общего товарооборота наших стран. В целях дальнейшей интенсификации нашего сотрудничества монгольская сторона предложила организовать выставки, ярмарки с монгольской продукцией в столицах приграничных субъектов Российской Федерации, например, в Иркутске, Улан-Удэ и т.д.

15-17 февраля этого года состоялся рабочий визит губернатора Иркутской области Сергея Левченко в Монголию. В ходе него губернатор встретился с руководителями нашей страны и представителями деловых кругов по вопросам укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере.

- Каковы показатели двустороннего товарооборота по итогам 2016 года? Каковы перспективы развития экономического сотрудничества?

По итогам 2016 года товарооборот между Монголией и Россией составил 936 млн. долларов США (экспорт Монголии - 56 млн. долларов, импорт - 880 млн. долларов). Это всего 11% от общего товарооборота Монголии.

Приоритетными направлениями в развитии сотрудничества между Монголией и Россией являются транспорт, энергетика и торговля.

Программа создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай откроет обширные возможности для развития и расширения трехстороннего сотрудничества путем реализации совместных проектов, нацеленных на увеличение торгового оборота, облегчение трансграничных перевозок и развитие инфраструктуры. Приложение программы включает 32 проекта сотрудничества в таких сферах, как транспортная инфраструктура, промышленность и энергетика, туризм и т.д.