Махар Вазиев: выступать в Японии под эгидой "Русских сезонов" - дополнительный стимул для нас

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В июне этого года в Японии стартует первый проект "Русские сезоны" по продвижению российской культуры в мире. Жителям Страны восходящего солнца покажут выставки, концерты, постановки, фестивали, кинофильмы. Всего в рамках проекта запланировано более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии - как в крупнейших городах, так и в удаленных префектурах. Официальное открытие "Русских сезонов" состоится 4 июня на сцене Токио БункаКайкан, где выступит труппа Большого театра с постановкой "Жизель".

Перед официальным стартом проекта руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев дал интервью корреспонденту "Интерфакса" Анне Нехаевой и рассказал о предстоящих гастролях в Японию, величии русского классического балета, готовящейся постановке "Нуриев" и ограничении в искусстве.

- Махар Хасанович, расскажите, пожалуйста, об участии Большого театра в проекте Министерства культуры РФ "Русские сезоны". В рамках обширной программы театр представит несколько своих постановок - как они выбирались?

- Участие в проекте "Русские сезоны" для нас огромная честь, и выступать под его эгидой – дополнительный стимул. Это придает нашим гастролям особую значимость, государственность, если хотите. Относительно репертуара – поскольку это гастроли, существует приглашающая сторона– компания Japan Arts, с которой мы сотрудничаем уже многие годы. . В таких вопросах мы, как правило, пытаемся совместно прийти к общему знаменателю, учитывая все интересы. Мы открываем этот проект балетом "Жизель". Привозим "Лебединое озеро", что естественно, поскольку это один из главных спектаклей. А также новую для японской публики постановку – "Пламя Парижа" Алексея Ратманского.

- Кто из ведущих артистов труппы будет участвовать в балете "Жизель", который откроет "Сезоны" в Токио в июне?

- Наша задача заключается в том, чтобы показать свои лучшие силы, чтобы гастроли шли по нарастающей .Поэтому привлекаем лучших артистов – это Светлана Захарова, Евгения Образцова, и, конечно, Ольга Смирнова, Юля Степанова, Артем Овчаренко, Денис Родькин. Мы сами заинтересованы в этом, ведь это наша репутация - репутация нашей страны.

- В рамках "Русских сезонов" также откроется и фотовыставка, посвященная первому приезду ГАБТа в Японию 60 лет назад.

- Да, верно. За 60 лет накопилось немало материала, чтобы продемонстрировать и показать нашу историю сотрудничества с Японией. Это будет обширная выставка, на которой покажем снимки из фондов музея Большого театра. Посетители выставки увидят фотоматериалыначиная с 1957 года, когда трупа театра приезжала во главе с легендарной Ольгой Лепешинской. В своих лучших ролях пресдатнут Уланова, Плиецкая, Макисмова, Лиевпа, Васильев, Семеняка, Лавровский, Ананиашвили, Грачева и многие другие выдающиеся артситы балета. Для тех, кто следит за нами, поддерживает, это будет огромная ценность. Очень надеюсь, что экспозиция привлечет внимание публики и заинтересует ее. Возможно, впоследствии, подобную выставку мы организуем и в Москве.



- А как в целом в Японии принимают русскую, российскую культуру?

- Наверное, если бы к нам интерес пропал, этих гастролей не было. А так мы ездим в Японию, как уже отмечалось, шестьдесят лет с неизменным успехом. Более того, мы уже спланировали следующие гастроли. Интерес огромный. Надеюсь, что он таким останется.



- Как вы считаете, поможет ли проект "Русские сезоны" укрепить культурные связи между Россией и Японией?

- Мне кажется, что именно культурные события, как правило, и становились источником объединения, взаимного понимания. Деятелям искусства дается колоссальный шанс на сцене. Убежден, что именно в этом сила этой акции. Русская культура - богатейшая, нам есть что сказать, есть кем гордиться. Мы должны ее беречь.Вспомните, сколько приезжало талантливых зарубежных артистов, и вы становились их поклонниками. А через них во многом стали относиться с какой-то любовью, уважением к тем странам, которые эти артисты представляли. Мы ведь понимаем, что мир сегодня очень неустойчив. Искусство имеет мощнейшую гуманистическую силу. Да, может, музыкой Чайковского невозможно предотвратить войну, но музыкой Чайковского можно поменять состояние души человека. И отношение человека к человеку, это очевидно. Я считаю, что основная и главная сила - за художником.

Поэтому этот проект под патронажем и при поддержке министерства культуры я считаю одним из самых значимых проектов сегодня.



- Русский балет считается лучшим в мире. На ваш взгляд, почему?

- Наверное, потому что за всю историю своего существования русский балет проявил себя так, что интерес к нему стал самым мощным, сильным. Достаточно назвать несколько имен – начиная от Анны Павловой, продолжая Вацлавом Нижинским, Джорджем Баланчиным. Уже не говорю о Фокине, Лавровском, Григоровиче.

Дудинская, Уланова, Семенова, Плисецкая. И Барышников, и Нуриев, и Васильев, Владимиров, Максимова. Вы не найдете в классическом балете ни в одной стране столь мощных, ярких представителей этой школы. Поэтому к нам такой интерес. А имя Дягилева? Который перевернул весь западный мир. И который, кстати, дал огромный толчок в плане пропаганды русского классического искусства и в целом русского балета. У нас колоссальная история, она бесценна. В ее создании участвовали величайшие творцы. Другое дело, что, имея такую историю, мы не должны сидеть сложа руки.



- Как можно и нужно поддерживать эту планку?

- Ее поддерживать сложно и нужно. Надо просто кропотливо работать. Если вы действительно хотите дальше идти и развиваться, переходить на еще более качественный уровень. Это требует максимальной самоотдачи. И это не пафосные слова. Вот, например, меня никто не заставляет здесь 12 часов в день работать. Но я прекрасно понимаю, что это того требует. Мы, конечно, благодарны своим предшественникам, и сегодня русский классический балет востребован.

Могу твердо сказать одно – когда я пришел в Ла Скала, от меня не ждали, что я привнесу туда другую школу. Ждали как раз , что я привнесу стиль и школу русского балетного танца. В работе это происходило очень показательно – я смотрел что они делали и показывал им нашу школу. Итогда наглядно становилось понятно , что русская школа сильнее. Вы не можете только силой или страхом вести за собой людей. Если вы их не убеждаете, в искусстве очень сложно. Но я их убеждал, потому что я был и являюсь носителем той школы, где учился – то есть русской.

Можно иметь богатейшую историю и не справиться с ней. Поэтому надо быть очень осторожным и не отождествлять себя : "Я - Большой театр". Нет, абсолютно нет. Наличие истории - огромная ценность и ответственность иного качества.



- Вы уже почти год возглавляете балетную труппу Большого театра. Можете подвести какие-то итоги?

- Подводить итоги не совсем правильно, это некий процесс. Могу только сказать, что за этот год нам удалось немало сделать вместе. Другое дело – осуществил ли я за этот год все, что планировал. Мне кажется, надо быть реалистом. Последние лет 20 я живу под девизом "нет ничего невозможного". Если есть воля, желание и системный подход, можно добиться невозможного. Мне кажется, главное другое – найти тот ключ, который может увлечь всех. Самое главное, когда мы находим идею, за которой хотим двигаться и идем все вместе. В этом смысле, мне кажется, мы сегодня в едином направлении все вместе работаем.

Я очень доволен тем, как проходит процесс. Нравится ли мне здесь работать, не жалею ли я? Ну конечно не жалею, конечно мне нравится. Когда вы увлечены, это поглощает всю вашу жизнь и становится вашей жизнью.

Я возглавлял балет Мариинского театра 13 лет, 7 лет – балет Ла Скала. Второй год – в Большом театре. Все эти театры разные. И люди разные. Ментально. Но я не думал, что актеры балета ГАБТа окажутся наиболее открытыми и эмоциональными. В каком-то смысле это для меня стало откровением.

Бесспорно, есть множество вопросов,которые мы должны планомерно решать, и мы их решаем. Но любой руководитель должен понимать насколько он может увлечь за собой. Насколько ему могут поверить и начинают доверять. Тогда создается некая атмосфера. Мне кажется, у нас есть такая атмосфера понимания. При том, что не всё каждый день получается как мы желали бы, мне нравится, и я доволен, что работаю с актерами балета Большого театра.



- Что самое сложное в вашей работе?

- Когда пришел в театр год назад, единственным неожиданным открытием для меня стало то, что в труппе у нас 63 солиста. На Западе 63 человека – это целая компания. А у нас только солисты. И в этом смысле было достаточно сложно, ведь солисту балета надо чаще танцевать. Думаю, что самое важное внутри компании - составить такую мобильную структуру, которая будет функционировать очень четко и интересно.

Самое сложное для меня, пожалуй, хроническая нехватка времени. Прихожу с утра, после репетиции или спектакля еще чем-то занимаюсь и все равно не хватает времени, чтобы все сделать.



- Как находите общий язык с артистами?



- Основная задача - понимать актера и с каждым общаться доступно и понятно. Я жесткий , даже жестокий в отношений к тем требованиям, которые предъявляются в танце. Но не к людям, а именно к требованиям. Фокус в том, что в классическом балете существуют правила. В современном танце, модерн - никаких правил, делай что хочешь. Вы предлагаете правила не соблюдать? Давайте, но только без меня.

Там, где правила, там сложнее всего. Кажется, Стравинский говорил, почему он любит классический балет - потому что там правила торжествуют над произволом.

В то же время, почему классический балет по сей день остается самым привлекательным? Сами правила сформировали такую форму, которая совершенна. В чем секрет? В чистоте форм, внутреннем содержании. Это удел великих людей, это приковывает, становится образцом, тем, о чем мы мечтаем.

Думаю, вы должны разговаривать с человеком, стараться ему объяснить на его языке, чего вы хотите добиться. А не на своем.



- Что думаете по поводу сотрудничества ГАБТа с зарубежными коллективами? Например, музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев говорил, что рад, если его подопечные едут за границу набираться опыта.

- Я тоже, как и Туган Таймуразович, рад, если наши актеры балета будут выезжать и выезжают, делятся своим опытом, в отличие от наших певцов, которые там набираются опыта.

Если наши актеры выезжают и их приглашают, я всегда с огромным удовольствием найду решение, чтобы они поехали и танцевали. Если приглашают - с удовольствием, давайте только скорректируем наш график.

Если человек хочет - я всегда оставлю двери открытыми. Я учитываю и его интересы. Важно давать возможность шагать дальше.

Например, Светлана Захарова - прима-балерина Ла Скала. Она сегодня самая востребованная балерина, но все время возвращается и танцует на нашей сцене.

- Как Большой театр будет отмечать юбилейный год 200-летия Мариуса Петипа?



- Петипа - это имя всех и вся в балетном мире. Едва ли не отец всего классического русского балета. Странно история складывается - француз из Марселя, Мариус Петипа, здесь обрусел, стал русским. И сегодня, говоря о русском балете и репертуаре, мы имеем в виду, прежде всего, балеты Петипа. А французы сегодня позиционируют себя с другой стороны - говоря о классическом французском балете, они говорят о балетах Нуреева.

Конечно, мы планируем отмечать - это дань, уважение признание и благодарность. Мы делаем проект, который посвящаем великому мастеру.



- Расскажите, пожалуйста, о постановке "Нуреев", над которой работают создатели "Героя нашего времени" Серебренников, Посохов, Демуцкий. Какова концепция постановки, на чем будет сделан акцент?

- Сам проект, премьеру которого покажем 11 июля, неоднозначный, творчески провокационный, с претензией. Да еще и Нуреев. Я уже слышал - при чем тут Нуреев в Большом театре? Он же тут никогда не работал, а был в Мариинке, Гранд Опера. Но мы же не собираемся ставить балет "Нуреев", имея в виду, что он "наш". Мы говорим о великом человеке, который сильно повлиял на развитие балетного танца. Достаточно сказать, что когда его увидели на Западе, многие школы стали молниеносно менять методику преподавания. В этом была его основная сила - неординарная личность, он был человеком бурных страстей, но единицы знают что происходило с ним внутри. Он человек мира.

Мы берем общие, главные этапы его жизни и рассматриваем их через художественную призму. . Мы хотим говорить о том, что нам представляется ценным в его истории, становлении.

Меня спрашивали, не боимся ли мы за такую тему браться –конечно, нет. Что значит бояться брать тему? Мы ставим балет, есть проект, есть идеей. Моя задача как руководителя заключается в том, чтобы создать максимально такие условия, которые бы бы дали основания надеяться на качественный результат.



- Если говорить в целом - есть ли какие-то критерии у проекта, по которому ему отдается предпочтение? Как отбираются новые балетные постановки для ГАБТа?

- Конечно. Это, во-первых, профессионализм. Насколько предлагаемое нам интересно, насколько мы считаем, что это даст нам интересный результат. И тут у нас нет ограничений относительно того, будет ли это ставиться на пуантах или босиком. Ведь в искусстве всякие ограничения приводят к печальным результатам.

Мы говорим о творческом результате. Это рост, интерес, свежесть. Свежесть не только в новых постановках присутствует.. Она должна быть и в "Лебедином озере", которое мы уже бесконечное количество раз показали. Всегда должно быть чуть-чуть иное значение, понимание, отношение. Чтобы это не казалось рутиной. Рутина - это когда бездарно танцуют.

Секрет и суть любого великого произведения заключаются в том, что оно отражает сегодняшние идеи, замыслы, переживания нынешнего поколения. Если такого не происходит, это становится вчерашним днем.