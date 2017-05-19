Генконструктор РКК "Энергия": марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов

Евгений Микрин рассказал о проектах, над которыми сегодня работает корпорация

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева занимает особое место в космической отрасли России. Она является родоначальником практически всех направлений отечественной ракетной и космической техники, головной организацией по пилотируемым космическим системам. Здесь были созданы первые отечественные баллистические ракеты, первый искусственный спутник Земли, пилотируемые космические корабли "Восток" и "Восход", первые автоматические межпланетные станции, запущенные к Луне, Венере и Марсу...

О том, над какими проектами сегодня работает корпорация, рассказал "Интерфаксу" генеральный конструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин.

- Евгений Анатольевич, на каком этапе находятся работы по созданию ракеты-носителя среднего класса "Феникс"?

- Хотел бы сразу уточнить, что "Феникс" это не ракета-носитель, а название опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения, которая прописана в федеральной космической программе.

В рамках этой ОКР в апреле текущего года были начаты работы по разработке эскизного проекта комплекса ракеты-носителя среднего класса.

Фото: Zuma/TASS

- Когда планируется выполнить первый испытательный пуск новой ракеты? С какого космодрома он будет осуществлен?

- Испытания новой ракеты-носителя среднего класса планируется начать в 2022 году на космодроме Байконур в составе совместного российско-казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек".

Ракета-носитель будет универсальной для применения ее в составе космических ракетных комплексов как на космодромах "Байконур" и "Восточный", так и в составе комплекса "Морской старт".

- В какую сумму оценивается проект "Феникс", каковы этапы его реализации?

- В федеральной космической программе предусмотрено выполнение работ по созданию космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") с соответствующим финансированием, которое будет уточнено после разработки эскизного проекта.

- Какую полезную нагрузку сможет выводить эта ракета на низкие и геостационарные орбиты?

- Энергетические возможности ракеты-носителя среднего класса должны будут обеспечивать выведение полезных грузов на низкую околоземную орбиту массой до 17 тонн, на геостационарную орбиту – массой до 2,5 тонн.

- Сообщалось, что эту ракету планируется использовать в качестве первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя, а также как запасной носитель в случае возникновения нештатных ситуаций с ракетами семейства "Ангара".

- Планируется, что первая и вторая ступени перспективной ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут создаваться на базе первой ступени ракеты-носителя среднего класса.

Ракета-носитель "Ангара-А5" относится к РН тяжелого класса, поэтому новая ракета-носитель среднего класса сможет решать только часть задач РН "Ангара-А5".

- Как продвигаются работы по созданию российского космического корабля "Федерация"? Когда возможен его первый полёт в беспилотном варианте?

- Работы по созданию космического корабля "Федерация" проводятся в соответствии с государственным контрактом и генеральным графиком. Первый полет в беспилотном варианте запланирован в 2021 году.

В связи с планируемыми работами по созданию космического ракетного комплекса ракеты-носителя среднего РКК "Энергия" рассматривает возможность запусков космического корабля "Федерация" на этой ракете, в том числе и пилотируемых.

- Сообщалось, что специалисты корпорации работают над проектом новой российской орбитальной станции. Расскажите об этом проекте. Планируется участие в нем зарубежных компаний?

- Специалисты корпорации сейчас работают над наращиванием российского сегмента международной космической станции (МКС). До 2020 года планируется запустить новые модули: многоцелевой лабораторный модуль, научно-энергетический модуль и узловой модуль.

На базе этих трех модулей (при необходимости) может быть создана новая российская орбитальная станция. В состав этой станции планируется ввести ещё два модуля: трансформируемый и шлюзовой.

Основными задачами российской орбитальной станции должны являться отработка технологий и создание элементов для осуществления полётов на поверхность Луны и участие в других перспективных программах по освоению дальнего космоса, возможность продолжения международного сотрудничества на низкой околоземной орбите после прекращения функционирования МКС, включая предоставление услуг по обеспечению порта для приёма иностранных кораблей.

К приоритетным задачам следует также отнести возможность привлечения в качестве инвесторов частных компаний, включая иностранные, для создания и использования российской орбитальной станции, развитие космического туризма, коммерциализация пилотируемых полетов; непрерывное функционирования стации за счёт замены выработавших ресурс модулей.

Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

- Работает ли корпорация "Энергия" над созданием космических систем многоразового использования, когда такие ракеты-носители могут быть созданы?

- В настоящее время в ПАО "РКК "Энергия" исследования по ракетам-носителям многоразового использования не проводятся.

- Как вы оцениваете перспективы реализации марсианской программы?

- Марсианская программа - это путеводная звезда пилотируемой космонавтики. Однако для этого надо пройти определённый путь. Он требует существенных усовершенствований для повышения энергомассовой эффективности, повышения надёжности и обеспечения большей автономности.

Необходима система обеспечения жизнедеятельности с почти замкнутым циклом, радиационная защита для долгого полёта, необходимы отказоустойчивые ремонтнопригодные системы, требующие минимального объёма запасных частей, инструментов и т.д.

Поэтому в рамках основ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности начать отработку этих технологий предлагается на международной космической станции и при реализации Лунной программы, которая включает в себя запуск автоматических космических аппаратов "Луна-25", "Луна-26", "Луна-27", "Луна‑28", создание пилотируемого корабля для полёта на Луну, создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пилотируемый полёт в окололунное пространство с высадкой на поверхность Луны с использованием лунного взлетно-посадочного комплекса.

Что касается марсианских экспедиций, то, по моему мнению, они будут реальны не в 20-х и, даже, не в 30-х годах. Скорее в 40-х. Совершенно очевидно, что марсианская программа слишком велика для одной, даже очень богатой страны. Скорее всего – это будет международный проект.

- В последние годы всё большее внимание уделяется развитию космического туризма. Насколько реализация таких программ экономически целесообразна? Имеется ввиду – позволяет ли отправка на орбиту туристов привлекать серьезные дополнительные средства в космическую отрасль?

- Космический туризм безусловно целесообразен на базе государственной программы при наличии свободных полетных возможностей. Если в пилотируемом корабле есть свободные места, то они могут быть представлены коммерческим клиентам.

В российском корабле "Федерация" планируется обеспечить возможность полета на МКС четырех человек. Часть этих мест может быть предоставлена коммерческим клиентам. Кстати, большинство из них обижаются, если их называют туристами.

Многое делается в РКК "Энергия" уже сейчас на корабле "Союз". Мы работаем над тем, чтобы с 2019 года обеспечить возможность запуска двух коммерческих участников космического полета с одним командиром, сократить время автономного полета до стыковки до трех часов и др. Всё это может позволить привлекать десятки и сотни миллионов долларов в программу. Интересны перспективы "окололунного" и "лунного" туризма. Конечно, таких клиентов меньше, зато цена "билета" во много раз больше.

В целом мы считаем это направление перспективным и постараемся сохранить значительную долю этого рынка.