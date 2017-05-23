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Гендиректор концерна "Алмаз-Антей": мы испытываем противоракету для комплекса С-500

Ян Новиков рассказал, над какими задачами концерн работает в настоящее время

Гендиректор концерна "Алмаз-Антей": мы испытываем противоракету для комплекса С-500
Генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков
Фото: ТАСС, Стоян Васев

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пятнадцать лет назад руководством страны было принято решение о создании концерна ВКО "Алмаз-Антей". Согласно указу президента РФ в его состав вошли 46 предприятий: НИИ, КБ, заводы финишной сборки и верхних уровней кооперации. Несколько из этих предприятий официально были на тот период банкротами и около двадцати находились в предбанкротном состоянии. После образования концерна ситуация начала кардинально меняться к лучшему. Сегодня концерн ВКО "Алмаз-Антей" лидирует среди российских компаний в мировом рейтинге крупнейших производителей оружия.

О том, как удалось добиться таких результатов, над какими задачами концерн работает в настоящее время, рассказал "Интерфаксу" генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

- Ян Валентинович, что если бы разработчики и производители средств ПВО не объединились бы тогда в единую интегрированную структуру, а все осталось как есть?

- Однозначно - у России не было бы компетенций в разработке и производстве комплексов противовоздушной обороны. Такими возможностями обладают буквально несколько стран в мире. Это сложнейшие системы. В производстве зенитных ракетных систем, допустим, дальнего действия С-300 или С-400 задействованы несколько сотен предприятий, большинство из которых имеют монопольные компетенции.

Многие стали забывать, что экономика России в начале 2000-х годов была в очень плачевном состоянии, в особенности военно-промышленный комплекс. Перед нами стояла задача даже не восстановить, а сохранить производство средств противовоздушной обороны страны. А для этого необходимо было провести серьезную реструктуризацию предприятий, сконцентрировать имеющиеся ресурсы и заделы на приоритетных проектах, довести их до серийного производства.

- О каких проектах идет речь, сколько потребовалось времени, чтобы в полном объеме восстановить производство систем и комплексов ПВО?

- Хотел бы отметить, что большие наработки оставались еще с советского периода. Была поставлена задача их завершить, точнее, сначала провести инвентаризацию возможностей и наработок.

После образования концерна были завершены ОКР и запущены в серийное производство зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", "Бук-М2" и "Бук-М3", зенитные ракетные системы С-300В4 и ЗРС С-400.

Крупный контракт на поставку Китаю ЗРС "С-300" собирался из имевшихся заделов, а уже в рамках реализации вьетнамского контракта мы полностью восстановили производство данных систем. Это было в 2007-2008 гг.

- Крылатые ракеты семейства "Калибр", применявшиеся для уничтожения объектов террористов в Сирии, - это разработка концерна?

- Да, разработчик и производитель крылатых ракет "Калибр" (по классификации НАТО – SS-N-27 "Sizzler") - ОКБ "Новатор", входящее в концерн ВКО "Алмаз-Антей". Ракеты в ходе боевого применения в Сирии зарекомендовали себя хорошо.

- Насколько конкурентоспособны российские разработки в области ПВО на мировой арене?

- Наши ЗРК и ЗРС реально конкурентоспособны на мировом рынке. Это сложнейшие системы. Наши западные партнеры применяют ряд других технических решений.

Когда речь идет о системах ПВО дальнего действия, то для оценки их работы необходимо учитывать множество – порядка сотни – параметров. И повышение одного параметра часто достигается снижением другого. Важно найти соответствующий баланс. Только по совокупности параметров возможно сравнивать комплексы. Могу сказать, что по боевой эффективности российские разработки как минимум ни в чем не уступают западным.

- Ни для кого не секрет, что сегодня существует угроза так называемого разоружающего удара с применением различных средств нападения, в том числе ударных беспилотных летательных аппаратов. Что мы можем этому противопоставить?

- Крылатая ракета – это ведь по сути тоже БЛА. Однозначно можно сказать, что развитие военной техники идет в направлении беспилотного вооружения. Идет постоянное совершенствование ударной мощи средств нападения, увеличиваются дальности и точность нанесения удара, снижается себестоимость изделий.

В настоящее время наша система ВКО способна противостоять нынешнему уровню наступательного вооружения. Однако в условиях всё более набирающей обороты научно-технической революции, когда средства нападения не просто совершенствуются, а иногда и кардинально меняют картину военных угроз, необходимо постоянно идти в ногу с вызовами, а лучше – опережать их на шаг.

Например, с ростом дальности действия крылатых ракет противника и с появлением в недалеком будущем возможности наносить синхронизированный по времени удар по нашим жизненно важным объектам практически из любой точки земного шара, количество крылатых ракет в одном ударе будет ограничено только носителями с пусковыми установками, количество которых наши оппоненты постоянно наращивают. В таких условиях традиционные подходы ВКО будут недостаточно эффективны.

- И у вас есть решения, позволяющие защититься от массированного удара крылатыми ракетами?

- У нас есть видение и варианты решения данной проблемы. Создан научно-технический центр концерна, функционирует подразделение перспективных разработок, которое и занимается этими вопросами.

- Как продвигаются работы по созданию перспективных систем противовоздушной обороны, в частности, С-350 "Витязь" и С-500?

- Сейчас концерн ведет работы по созданию ряда средств воздушно-космической обороны. В ближайшее время мы должны завершить государственные испытания трех новых зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения для оснащения систем С-350 "Витязь" и морских комплексов ПВО.

Идут испытания зенитной управляемой противоракеты для комплекса С-500, ведутся работы по созданию других новейших средств ПВО и ПРО.

- В западных СМИ появилась информация о том, что ЗРС С-300В4 и С-400 не контролируют ситуацию в сирийском воздушном пространстве. Как вы можете это прокомментировать?

- Мы предполагаем, что ведется кампания по дискредитации российских зенитных ракетных систем, развернутых в Сирии. Другого объяснения данным публикациям нет. Идет явное искажение существующих фактов: например, понятия "видеть" и "сбивать" - разные вещи. Кроме того, есть элементарные законы физики, которые необходимо учитывать в оценке эффективности таких систем. Специалисты не могут этого не понимать.

Учитывая, что российские ЗРС пользуются большой популярностью в мире, вполне возможно, что тиражирование недостоверной информации - это происки конкурентов, что еще раз подтверждает эффективность наших систем ПВО.

- Как идет работа над новой автоматизированной системой управления воздушным движением?

- Система управления воздушным движением в особый период является в том числе и системой боевого управления. Поэтому в применяемых западных системах существует вероятность наличия различных "закладок", которые в нужное время могут вмешиваться в их корректную работу.

Для исключения такой вероятности президентом России была поставлена задача полностью освоить компетенции по управлению воздушным движением в стране, начиная от создания оборудования и заканчивая разработкой современных алгоритмов для контроля безопасности полетов. Реализация данных планов была поручена концерну ВКО "Алмаз – Антей".

На сегодняшний день задача нами полностью выполнена. Организовано 15 центров управления воздушным движением. Все они работают эффективно. Недавно, к проведению зимних Олимпийских игр 2014 года, построен комплекс в Сочи. Завершено строительство московского центра. Система соответствует всем требованиям для обеспечения безопасности, по некоторым возможностям она не имеет аналогов в мире.

- Какие перспективные задачи стоят перед многотысячным коллективов концерна? Насколько уверенно вы смотрите в будущее?

- На сегодняшний день в концерн входят 65 дочерних обществ, около 120 предприятий с контрольным пакетом акций. В общей сложности на предприятиях концерна трудятся 127 тысяч человек, из которых 67 тысяч -рабочие, 28 тысяч - инженерный состав, 17 тысяч - ученые и 15 тысяч - административно-управленческий персонал.

80 процентов рабочих на Кировском заводе концерна "Алмаз – Антей" имеют высшее образование. На предприятиях концерна работают 1067 кандидатов наук, больше 175 докторов наук, а средний возраст сотрудников - 45 лет, и имеется тенденция к омоложению. Среди молодежи нет потухших взглядов, характерных для 1990-х годов. Молодые люди видят свое будущее в стенах концерна. Ежегодно каждый пятый работник проходит повышение квалификации. У нас отличный кадровый потенциал.

- Известно, что концерн в последние годы уделяет также большое внимание развитию производственного потенциала.

- Да это действительно так. За последние пять лет с учетом финансирования в рамках федеральных целевых программ все собственные заработанные средства мы вкладывали в модернизацию производственного потенциала. Введены в эксплуатацию два новых завода, в Кирове и в Нижнем Новгороде. Президент России Владимир Путин во время посещения Нижегородского завода отметил, что Россия восстановила компетенции в создании сложнейших производств. Это очень непросто. В текущем году окончательно завершим масштабный проект по созданию Северо-Западного регионального центра концерна ВКО "Алмаз – Антей" в Санкт-Петербурге.

Это позволит консолидировать интеллектуальный, конструкторский и производственный потенциал всех организаций, входящих в интегрированную структуру концерна, и обеспечить последовательный и неразрывный процесс: от создания идеи до разработки перспективного опытного образца и выпуска готового конкурентоспособного изделия специального или гражданского назначения.

Ясно одно – сегодня в условиях нестабильного мира концерн ВКО вносит существенный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны.

Теги: Алмаз-Антей, Ян Новиков
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