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Интервью

Глава центра по борьбе со СПИДом: среди граждан РФ зарегистрировано более миллиона ВИЧ-инфицированных

Вадим Покровский рассказал о мерах, которые помогли бы стабилизации ситуации

Глава центра по борьбе со СПИДом: среди граждан РФ зарегистрировано более миллиона ВИЧ-инфицированных
Вадим Покровский
Фото: ТАСС, Юрий Машков

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Число ВИЧ-положительных увеличивается с каждым годом, в то время как объем закупок лекарств остается на прежнем уровне. О мерах, которые помогли бы стабилизации ситуации в интервью корреспонденту "Интерфакса" Ксении Черняевой рассказал Руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

- Вадим Валентинович, расскажите пожалуйста, как на сегодняшний день в России обстоит ситуация с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией? Какие последние данные?

- По состоянию на 30 июня число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекций среди граждан РФ составило 1 миллион 167 тысяч 581 человек. Это предварительные данные за первое полугодие этого года. Из них умерли по разным причинам 259 тысяч 156 человек.

При этом только в первом полугодии этого года скончались 14 тысяч 631 ВИЧ-инфицированных, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
В первом полугодии сообщили о 52 тысячах 766 новых случаях ВИЧ-инфекции. Больше всего новых случаев было выявлено в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Томской области, Ханты-Мансийском автономном округе.

Прирост заболеваемости по сравнению с 2016 годом наблюдался в республике Тыва, Вологодской области, Карачаево-Черкесской, Мордовии, Северной Осетии, Москве, Владимирской области, Тамбовской, Ярославской, Сахалинской, Костромской и Кировской. Это районы, в которых раньше был относительно низкий уровень, но отметилась тенденция к увеличению по сравнению с предыдущими годами.

Больше всего ВИЧ-инфекции по отношению к населению в Иркутской, Свердловской, Кемеровской, Самарской, Тюменской областях. Это наиболее пораженные регионы. В Иркутской области 1,7% населения живут с ВИЧ, им установлен диагноз. В Свердловской области это 1,6%.

- Среди каких возрастных групп чаще выявляется инфекция?

- ВИЧ-инфекция преимущественно выявлялась в 2017 году в возрасте 30-40 лет. Это 47% из общего числа выявленных. В 40-50 лет инфекция была выявлена у 52%. В группе 20-30 лет всего 20% новых случаев.

Это понятно. Чтобы заразиться, надо менять партнеров, употреблять наркотики несколько лет. Чем старше человек, тем больше рисков.

- Как обстоят дела с обеспечением пациентов препаратами антиретровирусной терапии?

- В первом полугодии получали антиретровирусную терапию 298 тысяч 888 пациентов, то есть одна треть от всех ВИЧ-инфицированных.
Сейчас какая-то часть препаратов уже поступила в регионы, какая-то еще поступает.

- Достаточно ли лекарств?

- Препаратов закупили не больше, чем в прошлом году. За этот год прибавилось сто тысяч новых пациентов. Поэтому напряженность будет продолжаться. На какой-то период люди будут обеспечены лекарствами, а потом опять начнутся проблемы.

- Как можно избежать этого?

- Конечно, нужно увеличивать финансирование и объем закупок существенным образом. Сейчас всю Россию лечат по неотложным показаниям. Речь идет о людях, чей иммунитет упал до такой степени, что в любой момент может развиться СПИД. Рекомендации ВОЗ и общемировая тенденция заключаются в том, чтобы лечить всех. Как только человек выявился, когда он готов принимать лекарства, их надо ему представить.

Это имеет большое профилактическое значение. Люди, которые принимают лекарства, практически не могут заразить кого-либо при половом контакте.
Поэтому, обеспечить лечение всем – главная задача сейчас. Но тут нельзя решить без правительства, может даже и без Думы, которая должна внести соответствующие увеличение в бюджет. Иначе где взять деньги?

- А как сегодня обстоят дела с лекарствами в вашем центре?

- Сейчас мы пациентов отправляем в московский центр. Они пока готовятся к лечению, оформляют документы. Речь идет о пациентах, которые наблюдались в нашем федеральном центре. Лекарства, которые предназначались нашим пациентам, ушли в московский центр.

Вопрос в том, берут ли они тех, кто просто приходит с улицы, иногородних. По-моему, он не решен. Как быть с несколькими, может быть, даже десятками тысяч ВИЧ-позитивных, которые проживают в Москве, но не имеют постоянной регистрации?

- Вы продолжите вести переговоры с министерством здравоохранения относительно обеспечения вашего центра препаратами?

- Мы будем вести дальнейшие переговоры на этот счет. Вообще в распоряжении правительства четко сказано, что должны в учреждения Роспотребнадзора поступить препараты. А это учреждение, которое занимается лечением, только одно, это мы. Наверное, все-таки на уровне правительства будет решаться этот вопрос.

- Когда препараты могут поступить в центр?

- Если и будут закупки произведены, то неизвестно когда. До конца года и начала следующего, скорее всего, препаратов не будет. Поэтому мы и отправляем пациентов или в московский центр или в центры, на территории которых они зарегистрированы.

Теги: Вадим Покровский, СПИД, ВИЧ
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