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Гендиректор "Техмаша": авиабомба "Дрель" будет принята на вооружение

Владимир Лепин рассказал о создании перспективных боеприпасов

Гендиректор "Техмаша": авиабомба "Дрель" будет принята на вооружение
Владимир Лепин
Фото: „Техмаш“

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор Концерна "Техмаш" Владимир Лепин рассказал "Интерфаксу" о создании перспективных боеприпасов, новых гранатометах и авиабомбе "Дрель".

- Владимир Николаевич, продолжается ли реформирование в "Техмаше", какие задачи поставлены?

- В концерне "Техмаш" будут сформированы пять профильных дивизионов, во главе с головными разработчиками по направлениям: реактивные системы залпового огня наземного и морского базирования; авиационные бомбовые средства поражения, гранатометные выстрелы и средства ближнего боя; артиллерийские выстрелы наземной и морской артиллерии. Далее - дивизион боеприпасов для малокалиберной артиллерии наземного, морского, воздушного базирования и инженерных боеприпасов, а также - дивизион взрывательных устройств и систем управления.

- Сколько предприятий будут входить в такие дивизионы? Существенное реформирование не скажется на работе по перспективным проектам?

- В каждом дивизионе планируется иметь 5 - 7 предприятий, находящихся в тесной производственной кооперации и подчиняющихся головникам.

Одновременно с инфраструктурными преобразованиями "Техмаш" продолжит разработку новых высокоточных и перспективных боеприпасов, будет реализовывать государственные программы вооружения и развития ОПК, расширять географию экспорта.

- Как продвигается работы по созданию боеприпасов для ПАК ФА, Ми-28НМ и Ка-52?

- Разработка малокалиберных боеприпасов для ПАК ФА завершена. Для МИ-28 и Ка-52 испытания новых малокалиберных боеприпасов будут завершены в ближайшее время.

- Принята ли на вооружение авиабомба "Дрель", о которой впервые заговорили на форуме "Армия 2016" представители НПО "Базальт"?

- Государственные испытания нового базового образца планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами начались в 2016 году. Государственные испытания проводятся в соответствии с программой заказчика (Министерства обороны России), после успешного завершения которых в 2018 году, данное изделие планируется принять на вооружение.

- Над какими еще проектами работает НПО "Базальт"?

- В 2017 г. с положительными результатами завершены государственные испытания нового противодиверсионного комплекта выстрелов для гранатометов. Новые выстрелы предназначены для поражения подводных диверсантов и превосходят существующие аналоги.

Также "Базальт" продолжает работы по созданию нового электронного авиационного взрывателя. Следует отметить высокий конструкторский потенциал НПО "Базальт". Сейчас начаты работы в новом направлении – создание боевых частей для беспилотных летательных комплексов.

- Новый гранатомет "Балкан" (АГС-40) пойдет массово в войска?

- В 2017 году начато проведение общевойсковой эксплуатации нового перспективного 40-мм гранатометного комплекса "Балкан", обеспечивающего существенное повышение могущества боевого применения и дальности стрельбы автоматических гранатометных комплексов. Комплекс "Балкан" по основным характеристикам превышает лучшие мировые аналоги данного вида вооружения. Осуществляется усовершенствование комплекса в части повышения эксплуатационных характеристик дневно-ночного прицельного устройства, патронной ленты, снаряжательной машинки и других элементов комплекса.

На 2018 год запланировано завершение общевойсковых испытаний перспективного комплекса "Балкан" и последующего принятия на вооружение российской армии.

- Как выстроена работа с новым заказчиком – "Росгвардией"?

- "Техмаш" принял участие в демонстрационных испытаниях в рамках Дня передовых технологий правоохранительных органов РФ, который состоялся в мае 2017 года. На выставке были продемонстрированы новые изделия ближнего боя к автоматическим и подствольным гранатометам разработки АО "НПО "Прибор".

В августе 2017 года было проведено совместное совещание с представителями "Росгвардии". В 2018 году планируется продолжить взаимодействие с представителями "Росгвардии" в области средств ближнего боя.

Кроме того, на сегодняшний день концерном подготовлено несколько ТТЗ на проведение НИОКР по исследованиям и разработке образцов нелетального оружия и средств защиты гражданских и охраняемых объектов от противоправных действий.

Теги: Владимир Лепин
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